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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583393862.html
Эксперт рассказал, почему России неважен итог выборов в США
Эксперт рассказал, почему России неважен итог выборов в США
России неважно, кто будет президентом США, так как отношения стран находятся в глубоком кризисе, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:06
2020-11-06T16:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
нагорный карабах
российская академия наук
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России неважно, кто будет президентом США, так как отношения стран находятся в глубоком кризисе, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский.При этом эксперт отметил, что в каких-то сферах Россия могла договариваться с администрацией Трампа – например, по цене на нефть, а были сферы, где было невозможно вести нормальный диалог, такие как контроль над вооружениями.По его мнению, администрация Байдена наверняка начнет проявлять активность на постсоветском пространстве. "В частности, можно ожидать того, что американцы серьезно заинтересуются развитием ситуации в Нагорном Карабахе и начнут участвовать в поисках форматов урегулирования, и хорошо если бы это действительно было поиском форматов урегулирования, а не попыткой самоутвердиться в этом очень трудном кризисе", - подчеркнул он.Эксперт добавил, что при этом с администрацией Байдена будет легче вести диалог по тематике контроля над вооружениями, он открыто говорил о необходимости продления ДСНВ на пять лет без предварительных условий.Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/tramp-1583385629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/karabakh-1583240586.html
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дональд трамп, нагорный карабах, российская академия наук, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал, почему России неважен итог выборов в США

16:06 06.11.2020
 
© REUTERS / Eduardo MunozСторонники Дональда Трампа в Филадельфии, США
Сторонники Дональда Трампа в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России неважно, кто будет президентом США, так как отношения стран находятся в глубоком кризисе, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский.
"У нас настолько испорчены отношения с США, настолько глубоко зашел кризис этих отношений, настолько глубокие системные противоречия, что для нас без разницы, кто будет президентом Соединенных Штатов", - сказал он в ходе онлайн-конференции.
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При этом эксперт отметил, что в каких-то сферах Россия могла договариваться с администрацией Трампа – например, по цене на нефть, а были сферы, где было невозможно вести нормальный диалог, такие как контроль над вооружениями.
По его мнению, администрация Байдена наверняка начнет проявлять активность на постсоветском пространстве. "В частности, можно ожидать того, что американцы серьезно заинтересуются развитием ситуации в Нагорном Карабахе и начнут участвовать в поисках форматов урегулирования, и хорошо если бы это действительно было поиском форматов урегулирования, а не попыткой самоутвердиться в этом очень трудном кризисе", - подчеркнул он.
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"Можно ожидать при этом, что на постсоветском пространстве у нас могут активизироваться конкуренция и противоречия с Соединенными Штатами и что на Россию будет оказываться давление администрацией Байдена по вопросам демократии, внутренней политики и так далее", - сказал Войтоловский.
Эксперт добавил, что при этом с администрацией Байдена будет легче вести диалог по тематике контроля над вооружениями, он открыто говорил о необходимости продления ДСНВ на пять лет без предварительных условий.
Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампНагорный КарабахРоссийская академия наукДжо БайденСШАВ мире
 
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