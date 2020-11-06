https://ria.ru/20201106/vybory-1583393862.html

Эксперт рассказал, почему России неважен итог выборов в США

Эксперт рассказал, почему России неважен итог выборов в США

России неважно, кто будет президентом США, так как отношения стран находятся в глубоком кризисе, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:06

2020-11-06T16:06

2020-11-06T16:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

нагорный карабах

российская академия наук

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России неважно, кто будет президентом США, так как отношения стран находятся в глубоком кризисе, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский.При этом эксперт отметил, что в каких-то сферах Россия могла договариваться с администрацией Трампа – например, по цене на нефть, а были сферы, где было невозможно вести нормальный диалог, такие как контроль над вооружениями.По его мнению, администрация Байдена наверняка начнет проявлять активность на постсоветском пространстве. "В частности, можно ожидать того, что американцы серьезно заинтересуются развитием ситуации в Нагорном Карабахе и начнут участвовать в поисках форматов урегулирования, и хорошо если бы это действительно было поиском форматов урегулирования, а не попыткой самоутвердиться в этом очень трудном кризисе", - подчеркнул он.Эксперт добавил, что при этом с администрацией Байдена будет легче вести диалог по тематике контроля над вооружениями, он открыто говорил о необходимости продления ДСНВ на пять лет без предварительных условий.Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/tramp-1583385629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/karabakh-1583240586.html

нагорный карабах

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нагорный карабах, российская академия наук, джо байден, сша, в мире