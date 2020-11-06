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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html
Выборы-2020 в США и нарушения: стоит ли верить в зомби-апокалипсис?
Выборы-2020 в США и нарушения: стоит ли верить в зомби-апокалипсис?
Продолжающийся подсчет голосов на всеобщих выборах в США до сих пор не определил однозначного победителя в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:40
2020-11-06T16:57
выборы президента сша — 2020
эрик трамп
дональд трамп
джо байден
лас-вегас
пенсильвания
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Продолжающийся подсчет голосов на всеобщих выборах в США до сих пор не определил однозначного победителя в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил о нарушениях в тех штатах, где подсчет продолжался весь четверг и где лидирует Джо Байден (Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания). В штабе действующего президента требуют через суд объявить о пересчете голосов.Тем временем соцсети наводнили сообщения о том, как "живые мертвецы" - умершие избиратели, которые все еще числятся в списках, - сумели проголосовать в Мичигане, сообщается и о других нарушениях. РИА Новости попробовали разобраться, насколько можно доверять этим оценкам.Почтовый прецедентПоводом к многочисленным обвинениям в махинациях стало то, что в 2020 году из-за ограничений по COVID миллионы американцев предпочли голосовать по почте. Бюллетени в ряде штатов можно было посылать вплоть до дня голосования, поэтому подсчет голосов продолжился и после закрытия участков. Это вызвало гнев Трампа и его сторонников, правда только в тех штатах, где в ходе подсчета "заочных" бюллетеней вперед вырвался Байден. Про те штаты, где продолжающийся подсчет дает фору действующему президенту, он предпочитает молчать.Тем временем сторонники республиканцев наводнили соцсети сообщениями о якобы имевших место нарушениях при почтовом голосовании.Мистер Брэдли и другие мертвые душиБольше всех цитируют случай с неким Уильямом Брэдли (William Bradley), который якобы умер 1 июня 1984 года, но все еще числится в списках избирателей. Корреспондент РИА Новости лично ввел эти данные и получил ответ, что бюллетень мистера Брэдли был отправлен 19 сентября 2020 года, и 2 октября он поступил на избирательный участок.Та же картина повторялась при введении других имен избирателей, которые якобы уже скончались (Донна Бриджес, Джун Айкен).В соцсетях до сих пор репостят эту историю, сопровождая ее возмущенными комментариями - как правило не от жителей штата - и обвинениями в адрес демократов в использовании мертвых душ.Но важно отметить, что данные о дате смерти перечисленных лиц не верифицированы.Эксперты, которые анализируют этот скандал в различных СМИ, соглашаются, что из-за неточности в списках зарегистрированных избирателей бюллетени могут быть направлены на адрес давно умершего или сменившего место жительства человека. Однако, как они заявляют, это не значит, что уже на самих избирательных участках такие бюллетени не будет забракованы в ходе верификации. В штате Мичиган для этого нужно, чтобы на конверте, в котором отправляется бюллетень, стояла подпись избирателя, которую будут сверять с образцом, занесенным в базу, сообщает сайт MVIC. Сами же жители штата в комментариях указывают, что в связи с пандемией бюллетени рассылались практически всем, кто был ранее зарегистрирован, но это не значит, что голос при подсчете учтут, и - главное - что "нарушитель" автоматически голосовал за Байдена.О неточностях знают, но..Представитель госсекретаря штата Мичиган заявил, что бюллетени умерших избирателей отклоняются в Мичигане, "даже если избиратель отослал свой бюллетень, но затем умер до дня выборов". "В редких случаях бюллетень, полученный за живого избирателя, может быть записан таким образом, что создается впечатление, что избиратель умер. Это может быть из-за существования избирателей с похожими именами, когда, например, бюллетень случайно записан как голос Джона Смита-старшего, а на самом деле за него проголосовал Джон Смит-младший; или из-за неточно записанных дат рождения в досье зарегистрированного избирателя. Например, кто-то, родившийся в 1990 году, случайно записан как родившийся в 1890 году. В этих случаях никто проголосовать не сможет", - заявил представитель ведомства изданию Snopes.В этом же штате якобы имели место массовые вбросы бюллетеней за Байдена, но потом оказалось, что это была "ошибка при вводе данных в таблицу", сейчас она уже устранена, а на сайте госсекретаря Мичигана в разделе "голосование" висит баннер, что "приводимые здесь данные являются неофициальными результатами и обновляются после получения новых данных с округов, они могут меняться и после выявления ошибок".В целом же вопросы к организации голосования в Мичигане возникали до нынешних выборов. Консервативные организации подавали несколько исков, касающихся возможных нарушений при составлении списков избирателей после выборов 2016 года, однако они так и не были удовлетворены. С другой стороны, газета The Detroit News со ссылкой на местное бюро голосований также сообщала, что в 2016 году 31 житель штата проголосовал дважды, по почте и лично, однако несмотря на направление дел в прокуратуру, по ним не было предъявлено обвинений.Умирают не только избирателиНеобычный инцидент был и в штате Северная Дакота. Там, как написала газета Washington Post, место в палате представителей штата получил скончавшийся еще в начале октября кандидат от республиканцев Дэвид Андал. Как отметило издание, даже смерть не помешала политику победить на выборах в своем штате. Газета назвала посмертную победу республиканца, которого также называли "Дейв Дакоты", шокирующим и ощутимым последствием пандемии коронавируса в области политики. Штату предстоят перевыборы. Однако, отмечается, что победа уже мертвых кандидатов – не такой уж беспрецедентный случай на выборах в США. С 2000 года на разных уровнях власти на выборах победили не менее шести ранее скончавшихся кандидатов.Заколоченные окна ДетройтаДругие нарушения, о которых сообщают пользователи соцсетей, это возможный недопуск сторонников Трампа на некоторые избирательные участки. В том числе в уже упоминавшемся ранее Мичигане - в Детройте. На видео корреспондента Fox News, которое получило тысячи репостов, видно, что люди внутри одного из избирательных участков забаррикадировались и не пускают внутрь тех, кто называет себя "наблюдателями". При этом некоторые окна закрыты фанерными щитами.Следующим постом корреспондент со ссылкой на прокуратуру города сообщает, что эти окна закрыли по просьбе официальных наблюдателей, чтобы не мешать и не снимать лица тех, кто занимается подсчетом голосов. Также в комментариях к посту пользователи указывают, что настоящие наблюдатели все это время находятся внутри участка, а те, кто пытается попасть внутрь и кричат "остановите подсчет", - это республиканцы, которые пытаются сорвать подсчет поступивших бюллетеней, что является нарушением.Стоит отметить, что официально представители партий имеют право присутствовать на участках для контроля за избирательным процессом, но именно те, кто официально аккредитован, их число определяется законодательством штата.Голоса с Марса и горящие бюллетениВнимание СМИ также привлекла ситуация в ключевом штате Пенсильвания, где в некоторых местах подсчета голосов жаловались, что республиканцев туда не допускают. Сторонники действующего президента заявили, что республиканских наблюдателей удерживали во многих метрах от подсчитывающих голоса аппаратов и бюллетеней, называя это нарушением и весомым поводом для судебного иска. Однако в миссии международных наблюдателей, как упомянула газета, назвали выборы в США хорошо организованными.Газета Washington Post в связи с этим процитировала адвоката президента Руди Джулиани, который предположил, что голоса за Байдена в Филадельфии могли вообще "появиться с Марса" или были якобы отправлены от имени мертвых людей.Республиканские СМИ активно подхватили другую историю - об уничтожении сотен бюллетеней "за Трампа". Все началось с того, что сын президента,Эрик Трамп, опубликовал в своем в Твиттере видео, которое ранее появилось в аккаунте, связанном со сторонниками ультраправой теорией заговора QAnon. Видео показывает, как кто-то якобы сжигает бюллетени с голосами, отданными за Трампа. Однако после проверки оказалось, что уничтожались образцы бюллетеней, и Twitter заблокировал исходный аккаунт, который распространял "вводящий в заблуждение ролик".Карусели в штате рулетокШтаб Трампа в четверг заявил о многочисленных нарушениях в Неваде и потребовал остановить подсчет голосов. В списке претензий те же самые "мертвые души" почтового голосования и те, кто уехал из штата из-за пандемии, но все равно смог отдать свой голос, хотя по закону Невады для голосования необходимо прожить в штате в течение 30 дней до выборов.По данным аналитиков, речь не может идти о тысячах нарушений, тем не менее разница в голосах между кандидатами в спорных штатах иногда составляет несколько тысяч, и в этой ситуации действительно ценным становится каждый бюллетень.Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков, столько осталось набрать Байдену для победы на выборах(данные на утро пятницы). Но до ее объявления придется ждать несколько дней, и речь не только о разбирательстве в суде: поздно вечером в четверг власти Невады заявили, что будут принимать избирательные бюллетени, отправленные по почте до 3 ноября включительно, а в округе Лас-Вегас добавили, что "ввод бюллетеней в систему" продолжится до 12 ноября. При этом отмечается, что при поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли этот избиратель дважды.Сыграть не в ящикОднако судя по новостям, появившимся в ночь на пятницу, одним из главных и уж точно подтвержденным нарушителем может стать почтовая служба США. Washington Post со ссылкой на данные ведомства сообщила, что почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей ко дню президентских выборов.Издание сообщает, что почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в суд. Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных. Примечательно, что не доставленными в срок являются более 10 тысяч бюллетеней в трех штатах, которые могут определить имя победителей - Северная Каролина, Пенсильвания и Невада. В последней разрыв между кандидатами составляет около 12 тысяч голосов (данные на утро 6 ноября), а не доставленными оказались 4518 бюллетеней.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/tramp-1583346465.html
https://ria.ru/20201106/bayden-1583312151.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583355204.html
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эрик трамп, дональд трамп, джо байден, лас-вегас, пенсильвания, сша, twitter, в мире

Выборы-2020 в США и нарушения: стоит ли верить в зомби-апокалипсис?

13:40 06.11.2020 (обновлено: 16:57 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке
Сторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Продолжающийся подсчет голосов на всеобщих выборах в США до сих пор не определил однозначного победителя в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил о нарушениях в тех штатах, где подсчет продолжался весь четверг и где лидирует Джо Байден (Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания). В штабе действующего президента требуют через суд объявить о пересчете голосов.
Тем временем соцсети наводнили сообщения о том, как "живые мертвецы" - умершие избиратели, которые все еще числятся в списках, - сумели проголосовать в Мичигане, сообщается и о других нарушениях. РИА Новости попробовали разобраться, насколько можно доверять этим оценкам.

Почтовый прецедент

Поводом к многочисленным обвинениям в махинациях стало то, что в 2020 году из-за ограничений по COVID миллионы американцев предпочли голосовать по почте. Бюллетени в ряде штатов можно было посылать вплоть до дня голосования, поэтому подсчет голосов продолжился и после закрытия участков. Это вызвало гнев Трампа и его сторонников, правда только в тех штатах, где в ходе подсчета "заочных" бюллетеней вперед вырвался Байден. Про те штаты, где продолжающийся подсчет дает фору действующему президенту, он предпочитает молчать.
Тем временем сторонники республиканцев наводнили соцсети сообщениями о якобы имевших место нарушениях при почтовом голосовании.
Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein

Мистер Брэдли и другие мертвые души

Больше всех цитируют случай с неким Уильямом Брэдли (William Bradley), который якобы умер 1 июня 1984 года, но все еще числится в списках избирателей. Корреспондент РИА Новости лично ввел эти данные и получил ответ, что бюллетень мистера Брэдли был отправлен 19 сентября 2020 года, и 2 октября он поступил на избирательный участок.
Та же картина повторялась при введении других имен избирателей, которые якобы уже скончались (Донна Бриджес, Джун Айкен).
В соцсетях до сих пор репостят эту историю, сопровождая ее возмущенными комментариями - как правило не от жителей штата - и обвинениями в адрес демократов в использовании мертвых душ.
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 12:33
Победный исход. Трамп надеется на решение Верховного суда по выборам
Но важно отметить, что данные о дате смерти перечисленных лиц не верифицированы.
Эксперты, которые анализируют этот скандал в различных СМИ, соглашаются, что из-за неточности в списках зарегистрированных избирателей бюллетени могут быть направлены на адрес давно умершего или сменившего место жительства человека. Однако, как они заявляют, это не значит, что уже на самих избирательных участках такие бюллетени не будет забракованы в ходе верификации. В штате Мичиган для этого нужно, чтобы на конверте, в котором отправляется бюллетень, стояла подпись избирателя, которую будут сверять с образцом, занесенным в базу, сообщает сайт MVIC. Сами же жители штата в комментариях указывают, что в связи с пандемией бюллетени рассылались практически всем, кто был ранее зарегистрирован, но это не значит, что голос при подсчете учтут, и - главное - что "нарушитель" автоматически голосовал за Байдена.

О неточностях знают, но..

Представитель госсекретаря штата Мичиган заявил, что бюллетени умерших избирателей отклоняются в Мичигане, "даже если избиратель отослал свой бюллетень, но затем умер до дня выборов". "В редких случаях бюллетень, полученный за живого избирателя, может быть записан таким образом, что создается впечатление, что избиратель умер. Это может быть из-за существования избирателей с похожими именами, когда, например, бюллетень случайно записан как голос Джона Смита-старшего, а на самом деле за него проголосовал Джон Смит-младший; или из-за неточно записанных дат рождения в досье зарегистрированного избирателя. Например, кто-то, родившийся в 1990 году, случайно записан как родившийся в 1890 году. В этих случаях никто проголосовать не сможет", - заявил представитель ведомства изданию Snopes.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 09:33Выборы президента США — 2020
Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая
В этом же штате якобы имели место массовые вбросы бюллетеней за Байдена, но потом оказалось, что это была "ошибка при вводе данных в таблицу", сейчас она уже устранена, а на сайте госсекретаря Мичигана в разделе "голосование" висит баннер, что "приводимые здесь данные являются неофициальными результатами и обновляются после получения новых данных с округов, они могут меняться и после выявления ошибок".
В целом же вопросы к организации голосования в Мичигане возникали до нынешних выборов. Консервативные организации подавали несколько исков, касающихся возможных нарушений при составлении списков избирателей после выборов 2016 года, однако они так и не были удовлетворены. С другой стороны, газета The Detroit News со ссылкой на местное бюро голосований также сообщала, что в 2016 году 31 житель штата проголосовал дважды, по почте и лично, однако несмотря на направление дел в прокуратуру, по ним не было предъявлено обвинений.

Умирают не только избиратели

Необычный инцидент был и в штате Северная Дакота. Там, как написала газета Washington Post, место в палате представителей штата получил скончавшийся еще в начале октября кандидат от республиканцев Дэвид Андал. Как отметило издание, даже смерть не помешала политику победить на выборах в своем штате. Газета назвала посмертную победу республиканца, которого также называли "Дейв Дакоты", шокирующим и ощутимым последствием пандемии коронавируса в области политики. Штату предстоят перевыборы. Однако, отмечается, что победа уже мертвых кандидатов – не такой уж беспрецедентный случай на выборах в США. С 2000 года на разных уровнях власти на выборах победили не менее шести ранее скончавшихся кандидатов.

Заколоченные окна Детройта

Другие нарушения, о которых сообщают пользователи соцсетей, это возможный недопуск сторонников Трампа на некоторые избирательные участки. В том числе в уже упоминавшемся ранее Мичигане - в Детройте. На видео корреспондента Fox News, которое получило тысячи репостов, видно, что люди внутри одного из избирательных участков забаррикадировались и не пускают внутрь тех, кто называет себя "наблюдателями". При этом некоторые окна закрыты фанерными щитами.
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
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Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
Следующим постом корреспондент со ссылкой на прокуратуру города сообщает, что эти окна закрыли по просьбе официальных наблюдателей, чтобы не мешать и не снимать лица тех, кто занимается подсчетом голосов. Также в комментариях к посту пользователи указывают, что настоящие наблюдатели все это время находятся внутри участка, а те, кто пытается попасть внутрь и кричат "остановите подсчет", - это республиканцы, которые пытаются сорвать подсчет поступивших бюллетеней, что является нарушением.
Стоит отметить, что официально представители партий имеют право присутствовать на участках для контроля за избирательным процессом, но именно те, кто официально аккредитован, их число определяется законодательством штата.

Голоса с Марса и горящие бюллетени

Внимание СМИ также привлекла ситуация в ключевом штате Пенсильвания, где в некоторых местах подсчета голосов жаловались, что республиканцев туда не допускают. Сторонники действующего президента заявили, что республиканских наблюдателей удерживали во многих метрах от подсчитывающих голоса аппаратов и бюллетеней, называя это нарушением и весомым поводом для судебного иска. Однако в миссии международных наблюдателей, как упомянула газета, назвали выборы в США хорошо организованными.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 13:08
До победы шаг? СМИ: Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия
Газета Washington Post в связи с этим процитировала адвоката президента Руди Джулиани, который предположил, что голоса за Байдена в Филадельфии могли вообще "появиться с Марса" или были якобы отправлены от имени мертвых людей.
Республиканские СМИ активно подхватили другую историю - об уничтожении сотен бюллетеней "за Трампа". Все началось с того, что сын президента,
Эрик Трамп, опубликовал в своем в Твиттере видео, которое ранее появилось в аккаунте, связанном со сторонниками ультраправой теорией заговора QAnon. Видео показывает, как кто-то якобы сжигает бюллетени с голосами, отданными за Трампа. Однако после проверки оказалось, что уничтожались образцы бюллетеней, и Twitter заблокировал исходный аккаунт, который распространял "вводящий в заблуждение ролик".

Карусели в штате рулеток

Штаб Трампа в четверг заявил о многочисленных нарушениях в Неваде и потребовал остановить подсчет голосов. В списке претензий те же самые "мертвые души" почтового голосования и те, кто уехал из штата из-за пандемии, но все равно смог отдать свой голос, хотя по закону Невады для голосования необходимо прожить в штате в течение 30 дней до выборов.
По данным аналитиков, речь не может идти о тысячах нарушений, тем не менее разница в голосах между кандидатами в спорных штатах иногда составляет несколько тысяч, и в этой ситуации действительно ценным становится каждый бюллетень.
Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков, столько осталось набрать Байдену для победы на выборах(данные на утро пятницы). Но до ее объявления придется ждать несколько дней, и речь не только о разбирательстве в суде: поздно вечером в четверг власти Невады заявили, что будут принимать избирательные бюллетени, отправленные по почте до 3 ноября включительно, а в округе Лас-Вегас добавили, что "ввод бюллетеней в систему" продолжится до 12 ноября. При этом отмечается, что при поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли этот избиратель дважды.

Сыграть не в ящик

Однако судя по новостям, появившимся в ночь на пятницу, одним из главных и уж точно подтвержденным нарушителем может стать почтовая служба США. Washington Post со ссылкой на данные ведомства сообщила, что почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей ко дню президентских выборов.
Издание сообщает, что почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в суд. Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных. Примечательно, что не доставленными в срок являются более 10 тысяч бюллетеней в трех штатах, которые могут определить имя победителей - Северная Каролина, Пенсильвания и Невада. В последней разрыв между кандидатами составляет около 12 тысяч голосов (данные на утро 6 ноября), а не доставленными оказались 4518 бюллетеней.
 
Выборы президента США — 2020Эрик ТрампДональд ТрампДжо БайденЛас-ВегасПенсильванияСШАTwitterВ мире
 
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