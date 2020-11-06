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Выборы-2020 в США и нарушения: стоит ли верить в зомби-апокалипсис?

Выборы-2020 в США и нарушения: стоит ли верить в зомби-апокалипсис?

Продолжающийся подсчет голосов на всеобщих выборах в США до сих пор не определил однозначного победителя в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:40

2020-11-06T13:40

2020-11-06T16:57

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Продолжающийся подсчет голосов на всеобщих выборах в США до сих пор не определил однозначного победителя в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил о нарушениях в тех штатах, где подсчет продолжался весь четверг и где лидирует Джо Байден (Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания). В штабе действующего президента требуют через суд объявить о пересчете голосов.Тем временем соцсети наводнили сообщения о том, как "живые мертвецы" - умершие избиратели, которые все еще числятся в списках, - сумели проголосовать в Мичигане, сообщается и о других нарушениях. РИА Новости попробовали разобраться, насколько можно доверять этим оценкам.Почтовый прецедентПоводом к многочисленным обвинениям в махинациях стало то, что в 2020 году из-за ограничений по COVID миллионы американцев предпочли голосовать по почте. Бюллетени в ряде штатов можно было посылать вплоть до дня голосования, поэтому подсчет голосов продолжился и после закрытия участков. Это вызвало гнев Трампа и его сторонников, правда только в тех штатах, где в ходе подсчета "заочных" бюллетеней вперед вырвался Байден. Про те штаты, где продолжающийся подсчет дает фору действующему президенту, он предпочитает молчать.Тем временем сторонники республиканцев наводнили соцсети сообщениями о якобы имевших место нарушениях при почтовом голосовании.Мистер Брэдли и другие мертвые душиБольше всех цитируют случай с неким Уильямом Брэдли (William Bradley), который якобы умер 1 июня 1984 года, но все еще числится в списках избирателей. Корреспондент РИА Новости лично ввел эти данные и получил ответ, что бюллетень мистера Брэдли был отправлен 19 сентября 2020 года, и 2 октября он поступил на избирательный участок.Та же картина повторялась при введении других имен избирателей, которые якобы уже скончались (Донна Бриджес, Джун Айкен).В соцсетях до сих пор репостят эту историю, сопровождая ее возмущенными комментариями - как правило не от жителей штата - и обвинениями в адрес демократов в использовании мертвых душ.Но важно отметить, что данные о дате смерти перечисленных лиц не верифицированы.Эксперты, которые анализируют этот скандал в различных СМИ, соглашаются, что из-за неточности в списках зарегистрированных избирателей бюллетени могут быть направлены на адрес давно умершего или сменившего место жительства человека. Однако, как они заявляют, это не значит, что уже на самих избирательных участках такие бюллетени не будет забракованы в ходе верификации. В штате Мичиган для этого нужно, чтобы на конверте, в котором отправляется бюллетень, стояла подпись избирателя, которую будут сверять с образцом, занесенным в базу, сообщает сайт MVIC. Сами же жители штата в комментариях указывают, что в связи с пандемией бюллетени рассылались практически всем, кто был ранее зарегистрирован, но это не значит, что голос при подсчете учтут, и - главное - что "нарушитель" автоматически голосовал за Байдена.О неточностях знают, но..Представитель госсекретаря штата Мичиган заявил, что бюллетени умерших избирателей отклоняются в Мичигане, "даже если избиратель отослал свой бюллетень, но затем умер до дня выборов". "В редких случаях бюллетень, полученный за живого избирателя, может быть записан таким образом, что создается впечатление, что избиратель умер. Это может быть из-за существования избирателей с похожими именами, когда, например, бюллетень случайно записан как голос Джона Смита-старшего, а на самом деле за него проголосовал Джон Смит-младший; или из-за неточно записанных дат рождения в досье зарегистрированного избирателя. Например, кто-то, родившийся в 1990 году, случайно записан как родившийся в 1890 году. В этих случаях никто проголосовать не сможет", - заявил представитель ведомства изданию Snopes.В этом же штате якобы имели место массовые вбросы бюллетеней за Байдена, но потом оказалось, что это была "ошибка при вводе данных в таблицу", сейчас она уже устранена, а на сайте госсекретаря Мичигана в разделе "голосование" висит баннер, что "приводимые здесь данные являются неофициальными результатами и обновляются после получения новых данных с округов, они могут меняться и после выявления ошибок".В целом же вопросы к организации голосования в Мичигане возникали до нынешних выборов. Консервативные организации подавали несколько исков, касающихся возможных нарушений при составлении списков избирателей после выборов 2016 года, однако они так и не были удовлетворены. С другой стороны, газета The Detroit News со ссылкой на местное бюро голосований также сообщала, что в 2016 году 31 житель штата проголосовал дважды, по почте и лично, однако несмотря на направление дел в прокуратуру, по ним не было предъявлено обвинений.Умирают не только избирателиНеобычный инцидент был и в штате Северная Дакота. Там, как написала газета Washington Post, место в палате представителей штата получил скончавшийся еще в начале октября кандидат от республиканцев Дэвид Андал. Как отметило издание, даже смерть не помешала политику победить на выборах в своем штате. Газета назвала посмертную победу республиканца, которого также называли "Дейв Дакоты", шокирующим и ощутимым последствием пандемии коронавируса в области политики. Штату предстоят перевыборы. Однако, отмечается, что победа уже мертвых кандидатов – не такой уж беспрецедентный случай на выборах в США. С 2000 года на разных уровнях власти на выборах победили не менее шести ранее скончавшихся кандидатов.Заколоченные окна ДетройтаДругие нарушения, о которых сообщают пользователи соцсетей, это возможный недопуск сторонников Трампа на некоторые избирательные участки. В том числе в уже упоминавшемся ранее Мичигане - в Детройте. На видео корреспондента Fox News, которое получило тысячи репостов, видно, что люди внутри одного из избирательных участков забаррикадировались и не пускают внутрь тех, кто называет себя "наблюдателями". При этом некоторые окна закрыты фанерными щитами.Следующим постом корреспондент со ссылкой на прокуратуру города сообщает, что эти окна закрыли по просьбе официальных наблюдателей, чтобы не мешать и не снимать лица тех, кто занимается подсчетом голосов. Также в комментариях к посту пользователи указывают, что настоящие наблюдатели все это время находятся внутри участка, а те, кто пытается попасть внутрь и кричат "остановите подсчет", - это республиканцы, которые пытаются сорвать подсчет поступивших бюллетеней, что является нарушением.Стоит отметить, что официально представители партий имеют право присутствовать на участках для контроля за избирательным процессом, но именно те, кто официально аккредитован, их число определяется законодательством штата.Голоса с Марса и горящие бюллетениВнимание СМИ также привлекла ситуация в ключевом штате Пенсильвания, где в некоторых местах подсчета голосов жаловались, что республиканцев туда не допускают. Сторонники действующего президента заявили, что республиканских наблюдателей удерживали во многих метрах от подсчитывающих голоса аппаратов и бюллетеней, называя это нарушением и весомым поводом для судебного иска. Однако в миссии международных наблюдателей, как упомянула газета, назвали выборы в США хорошо организованными.Газета Washington Post в связи с этим процитировала адвоката президента Руди Джулиани, который предположил, что голоса за Байдена в Филадельфии могли вообще "появиться с Марса" или были якобы отправлены от имени мертвых людей.Республиканские СМИ активно подхватили другую историю - об уничтожении сотен бюллетеней "за Трампа". Все началось с того, что сын президента,Эрик Трамп, опубликовал в своем в Твиттере видео, которое ранее появилось в аккаунте, связанном со сторонниками ультраправой теорией заговора QAnon. Видео показывает, как кто-то якобы сжигает бюллетени с голосами, отданными за Трампа. Однако после проверки оказалось, что уничтожались образцы бюллетеней, и Twitter заблокировал исходный аккаунт, который распространял "вводящий в заблуждение ролик".Карусели в штате рулетокШтаб Трампа в четверг заявил о многочисленных нарушениях в Неваде и потребовал остановить подсчет голосов. В списке претензий те же самые "мертвые души" почтового голосования и те, кто уехал из штата из-за пандемии, но все равно смог отдать свой голос, хотя по закону Невады для голосования необходимо прожить в штате в течение 30 дней до выборов.По данным аналитиков, речь не может идти о тысячах нарушений, тем не менее разница в голосах между кандидатами в спорных штатах иногда составляет несколько тысяч, и в этой ситуации действительно ценным становится каждый бюллетень.Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков, столько осталось набрать Байдену для победы на выборах(данные на утро пятницы). Но до ее объявления придется ждать несколько дней, и речь не только о разбирательстве в суде: поздно вечером в четверг власти Невады заявили, что будут принимать избирательные бюллетени, отправленные по почте до 3 ноября включительно, а в округе Лас-Вегас добавили, что "ввод бюллетеней в систему" продолжится до 12 ноября. При этом отмечается, что при поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли этот избиратель дважды.Сыграть не в ящикОднако судя по новостям, появившимся в ночь на пятницу, одним из главных и уж точно подтвержденным нарушителем может стать почтовая служба США. Washington Post со ссылкой на данные ведомства сообщила, что почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей ко дню президентских выборов.Издание сообщает, что почтовая служба предоставила эту информацию в четверг в суд. Ожидается, что количество несвоевременно доставленных писем увеличится по мере поступления новых данных. Примечательно, что не доставленными в срок являются более 10 тысяч бюллетеней в трех штатах, которые могут определить имя победителей - Северная Каролина, Пенсильвания и Невада. В последней разрыв между кандидатами составляет около 12 тысяч голосов (данные на утро 6 ноября), а не доставленными оказались 4518 бюллетеней.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/tramp-1583346465.html

https://ria.ru/20201106/bayden-1583312151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583355204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эрик трамп, дональд трамп, джо байден, лас-вегас, пенсильвания, сша, twitter, в мире