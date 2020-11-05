https://ria.ru/20201105/protesty-1583123716.html

Протесты в США после выборов президента

Протесты в США после выборов президента

В США 3 ноября прошли всеобщие президентские выборы. На пост главы государства претендуют Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден от демократов. Подсчет... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:13

2020-11-05T12:13

2020-11-05T13:18

выборы президента сша — 2020

нью-йорк

протесты

орегон

филадельфия

миннесота

фото

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В США 3 ноября прошли всеобщие президентские выборы. На пост главы государства претендуют Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден от демократов. Подсчет бюллетеней продолжается, оба кандидата заявляют о нарушениях в разных штатах. Тем временем по стране прокатились протесты, местами переросшие в беспорядки. Кадры из митингующих городов — в фотоленте Ria.ru.

нью-йорк

орегон

филадельфия

миннесота

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк, протесты, орегон, филадельфия, миннесота, фото, фото