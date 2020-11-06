В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект, которым предлагается удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий – с 3 до 6 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.
Накануне состоялась онлайн-встреча лидера СР с ветеранами военной разведки.
"Нынешние 3 тысячи рублей (и то, если участник боевых действий отказывается от всех льгот) - это очень мало. Мы считаем, что это должна быть минимум половина МРОТ, хотя бы 6 тысяч рублей. Мы такую инициативу внесли и будем этого добиваться", - сказал лидер фракции Сергей Миронов, слова которого цитирует пресс-служба. Миронов добавил, что с такой же инициативой выступила фракция ЛДПР. "Думаю, общими усилиями мы этого добьемся", - подчеркнул политик.
Кроме того, Миронов поручил аппарату фракции начать подготовку "круглого стола" ветеранских организаций в стенах Госдумы, чтобы они могли объединиться и координировать свои усилия по защите прав ветеранов боевых действий. Он отметил, что "в таком формате ветеранам войн будет проще отстаивать свои права, в том числе добиваться присвоения воинских наград".
Еще одной темой будущего круглого стола станет патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей к службе в армии.