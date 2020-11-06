https://ria.ru/20201106/veteran-1583331131.html

В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий

В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий

Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект, которым предлагается удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий – с 3 до 6 тысяч рублей,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:18

2020-11-06T11:18

2020-11-06T11:18

сергей миронов

лдпр

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект, которым предлагается удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий – с 3 до 6 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.Накануне состоялась онлайн-встреча лидера СР с ветеранами военной разведки.Кроме того, Миронов поручил аппарату фракции начать подготовку "круглого стола" ветеранских организаций в стенах Госдумы, чтобы они могли объединиться и координировать свои усилия по защите прав ветеранов боевых действий. Он отметил, что "в таком формате ветеранам войн будет проще отстаивать свои права, в том числе добиваться присвоения воинских наград".Еще одной темой будущего круглого стола станет патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей к службе в армии.

https://ria.ru/20200520/1571756702.html

https://ria.ru/20200507/1571126862.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, лдпр, справедливая россия, госдума рф, общество