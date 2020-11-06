Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/veteran-1583331131.html
В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий
В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий
Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект, которым предлагается удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий – с 3 до 6 тысяч рублей,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:18
2020-11-06T11:18
сергей миронов
лдпр
справедливая россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542349_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_043ed24c04e17b0b35fc47fcd52c425b.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект, которым предлагается удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий – с 3 до 6 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.Накануне состоялась онлайн-встреча лидера СР с ветеранами военной разведки.Кроме того, Миронов поручил аппарату фракции начать подготовку "круглого стола" ветеранских организаций в стенах Госдумы, чтобы они могли объединиться и координировать свои усилия по защите прав ветеранов боевых действий. Он отметил, что "в таком формате ветеранам войн будет проще отстаивать свои права, в том числе добиваться присвоения воинских наград".Еще одной темой будущего круглого стола станет патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей к службе в армии.
https://ria.ru/20200520/1571756702.html
https://ria.ru/20200507/1571126862.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542349_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_3a0882d486b8e91fbfc2b4e09b110bb3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей миронов, лдпр, справедливая россия, госдума рф, общество

В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий

11:18 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота центра занятости населения
Работа центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект, которым предлагается удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий – с 3 до 6 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.
Накануне состоялась онлайн-встреча лидера СР с ветеранами военной разведки.
Квартира - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая, 21:53
Пензенскую чиновницу заподозрили в афере с выплатами вдове ветерана
"Нынешние 3 тысячи рублей (и то, если участник боевых действий отказывается от всех льгот) - это очень мало. Мы считаем, что это должна быть минимум половина МРОТ, хотя бы 6 тысяч рублей. Мы такую инициативу внесли и будем этого добиваться", - сказал лидер фракции Сергей Миронов, слова которого цитирует пресс-служба. Миронов добавил, что с такой же инициативой выступила фракция ЛДПР. "Думаю, общими усилиями мы этого добьемся", - подчеркнул политик.
Кроме того, Миронов поручил аппарату фракции начать подготовку "круглого стола" ветеранских организаций в стенах Госдумы, чтобы они могли объединиться и координировать свои усилия по защите прав ветеранов боевых действий. Он отметил, что "в таком формате ветеранам войн будет проще отстаивать свои права, в том числе добиваться присвоения воинских наград".
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая, 22:02Ямало-Ненецкий автономный округ
Ветераны в ЯНАО получили дополнительные денежные выплаты к юбилею Победы
Еще одной темой будущего круглого стола станет патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей к службе в армии.
 
Сергей МироновЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния