https://ria.ru/20210514/lgoty-1732381770.html

Льготы ветеранам боевых действий в 2021: какие положены и как их оформить

Льготы ветеранам боевых действий в 2021: какие положены и как их оформить

Льготы для ветеранов — это вид социальной защиты, которая включает скидки, денежные компенсации и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:46

2021-05-14T19:46

2021-05-14T19:46

россия

ветераны

льготы

налоги

пенсионный фонд рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Льготы для ветеранов — это вид социальной защиты, которая включает скидки, денежные компенсации и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2021 году и как их оформить — в материале РИА Новости. Льготы ветеранам боевых действийЛьготы для ветеранов боевых действий — это различные скидки, освобождение от налогов, денежные компенсации и т.д., которые предоставляются для финансовой поддержки граждан, по приказу государства участвовавших в военных конфликтах. Определяет состав льгот и категории получателей федеральный закон "О ветеранах". В частности, это:Федеральные и региональныеЛьготы для ветеранов боевых действий предусмотрены не только на федеральном уровне, но и на региональном. Субъекты устанавливают свои преференции, поэтому они могут отличаться в зависимости от территории. Например, в Москве ветераны имеют право на компенсацию за услуги телефонной связи в размере 435 рублей, в Санкт-Петербурге — на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в размере 979 рублей независимо от наличия работы и получения дохода.Какие льготы положены ветерану боевых действий?Ветеранам боевых действий положены льготы по оплате коммунальных платежей, а также налоговые, транспортные, земельные, жилищные и другие преференции. Полный список льгот можно узнать в органах соцзащиты. КоммунальныеВетераны боевых действий имеют право получить компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько людей с ними проживает на одной жилплощади. Это касается услуг по управлению жилым домом, взноса за капитальный ремонт, содержания и ремонта общего имущества МКД. ТранспортныеУ ветеранов боевых действий есть льготы на бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве регионов — на федеральном уровне они не установлены. Льготный проезд в поездах пригородного сообщения может быть как бесплатный, так и со сниженной стоимостью. Также им предоставляется один раз в год бесплатный проезд до места лечения и обратно. НалоговыеВетераны боевых действий имеют налоговые льготы на транспорт, имущество и землю. "Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество: квартиру, гараж, машино-место, дом и другие помещения, указанные в Налоговом кодексе РФ, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Главное условие, чтобы объект не использовался для коммерческой деятельности, оформить льготу можно только на одно помещение. Если у ветерана есть в использовании земельный участок, то при взыскании земельного налога налоговая база уменьшается на 600 кв. м. Также многие регионы освобождают ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, им положен налоговый вычет в размер 500 рублей на другие доходы, кроме ежемесячных выплат". Информацию о льготах по налогам можно посмотреть на сайте Налоговой службы. Жилищные"Ветераны боевых действий могут получить единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, — пояснил юрист. — Для этого они должны были встать на учет до 1 января 2005 года. При этом размер финансовой поддержки определяет регион, в котором живет ветеран. Сертификат, выданный на жилье, действует в течение 6 месяцев. Если человек им не воспользовался, то его аннулируют". ЗемельныеНа федеральном уровне право ветеранов боевых действий на получение земельных участков в собственность не установлено. Однако власти некоторых регионов ввели такую меру соцподдержки. Например, в Волгоградской области есть закон "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно". Он касается ветеранов Великой Отечественной войны. Другие льготыВетераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, которую выплачивает Пенсионный фонд. Ее размер в 2021 году составляет 3212,04 руб. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 5838,02 руб. Также, если отказаться от других льгот из набора социальных услуг (путевки в санатории, бесплатный проезд, лекарства), можно увеличить денежное пособие. Отдельные категории гражданЛьготы действуют для ветеранов боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии, а также членов их семей. Для этих категорий список льгот может отличаться. Ветераны боевых действий в ЧечнеВетераны боевых действий в Чечне — это те, кто участвовал в вооруженном конфликте в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года. Согласно законам "О ветеранах" и "О государственной социальной помощи" им положены:Ветераны боевых действий в АфганистанеВетераны боевых действий в Афганистане имеют право на федеральные и региональные льготы:Ветераны боевых действий в СирииЛьготы положены военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях на территории Сирии по направлению РФ и те, кто служил в Сирийской Арабской Республике с 30.09.2015 года. Список льгот:Члены семьи ветерана боевых действий"На льготы имеют право члены семей ветеранов — родители, супруг или супруга, если они не вступили в новый брак после смерти ветерана. А также другие члены семьи погибшего могут получить льготы, если являются нетрудоспособными и жили на иждивении у ветерана", — объяснил юрист.Вдовы ветеранов боевых действийЛьготы вдовам ветеранам боевых действий предоставляются вне зависимости от трудоспособности, получения заработной платы или пенсии. Они могут рассчитывать на:Пенсионеры-ветераны боевых действийВоенные пенсионеры имеют ряд льгот: Другие категории гражданВетераны боевых действий, которые обслуживали воинские части во время войны, также имеют право на льготы. Например, обслуживание в медучреждениях без очереди, путевки на лечение, ежегодный отпуск без сохранения зарплаты, обучение и дополнительное профессиональное образование за счет работодателя, обеспечение жильем по договору социального найма и т.д.Как оформить?Для налоговых льгот ветеранам боевых действий нужно подать документы в налоговую службу. Это можно сделать лично, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для пенсионных льгот нужно обращаться в ПФР по месту жительства. Некоторые преференции можно оформить через МФЦ или на сайте Госуслуг.Необходимые документыДля оформления льгот ветерану боевых действий нужно соответствующее удостоверение, а также ряд документов, которые варьируются в зависимости от вида льготы. Например, чтобы получить протезно-ортопедическое изделие, необходимы:Для получения налоговых льгот могут понадобиться:

https://ria.ru/20210427/lgoty-1730215629.html

https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/egisso-1731711187.html

https://ria.ru/20180222/1515112683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ветераны, льготы, налоги, пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество