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Льготы ветеранам боевых действий в 2021: какие положены и как их оформить
Льготы ветеранам боевых действий в 2021: какие положены и как их оформить
Льготы для ветеранов — это вид социальной защиты, которая включает скидки, денежные компенсации и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:46
2021-05-14T19:46
россия
ветераны
льготы
налоги
пенсионный фонд рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Льготы для ветеранов — это вид социальной защиты, которая включает скидки, денежные компенсации и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2021 году и как их оформить — в материале РИА Новости. Льготы ветеранам боевых действийЛьготы для ветеранов боевых действий — это различные скидки, освобождение от налогов, денежные компенсации и т.д., которые предоставляются для финансовой поддержки граждан, по приказу государства участвовавших в военных конфликтах. Определяет состав льгот и категории получателей федеральный закон "О ветеранах". В частности, это:Федеральные и региональныеЛьготы для ветеранов боевых действий предусмотрены не только на федеральном уровне, но и на региональном. Субъекты устанавливают свои преференции, поэтому они могут отличаться в зависимости от территории. Например, в Москве ветераны имеют право на компенсацию за услуги телефонной связи в размере 435 рублей, в Санкт-Петербурге — на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в размере 979 рублей независимо от наличия работы и получения дохода.Какие льготы положены ветерану боевых действий?Ветеранам боевых действий положены льготы по оплате коммунальных платежей, а также налоговые, транспортные, земельные, жилищные и другие преференции. Полный список льгот можно узнать в органах соцзащиты. КоммунальныеВетераны боевых действий имеют право получить компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько людей с ними проживает на одной жилплощади. Это касается услуг по управлению жилым домом, взноса за капитальный ремонт, содержания и ремонта общего имущества МКД. ТранспортныеУ ветеранов боевых действий есть льготы на бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве регионов — на федеральном уровне они не установлены. Льготный проезд в поездах пригородного сообщения может быть как бесплатный, так и со сниженной стоимостью. Также им предоставляется один раз в год бесплатный проезд до места лечения и обратно. НалоговыеВетераны боевых действий имеют налоговые льготы на транспорт, имущество и землю. "Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество: квартиру, гараж, машино-место, дом и другие помещения, указанные в Налоговом кодексе РФ, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Главное условие, чтобы объект не использовался для коммерческой деятельности, оформить льготу можно только на одно помещение. Если у ветерана есть в использовании земельный участок, то при взыскании земельного налога налоговая база уменьшается на 600 кв. м. Также многие регионы освобождают ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, им положен налоговый вычет в размер 500 рублей на другие доходы, кроме ежемесячных выплат". Информацию о льготах по налогам можно посмотреть на сайте Налоговой службы. Жилищные"Ветераны боевых действий могут получить единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, — пояснил юрист. — Для этого они должны были встать на учет до 1 января 2005 года. При этом размер финансовой поддержки определяет регион, в котором живет ветеран. Сертификат, выданный на жилье, действует в течение 6 месяцев. Если человек им не воспользовался, то его аннулируют". ЗемельныеНа федеральном уровне право ветеранов боевых действий на получение земельных участков в собственность не установлено. Однако власти некоторых регионов ввели такую меру соцподдержки. Например, в Волгоградской области есть закон "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно". Он касается ветеранов Великой Отечественной войны. Другие льготыВетераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, которую выплачивает Пенсионный фонд. Ее размер в 2021 году составляет 3212,04 руб. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 5838,02 руб. Также, если отказаться от других льгот из набора социальных услуг (путевки в санатории, бесплатный проезд, лекарства), можно увеличить денежное пособие. Отдельные категории гражданЛьготы действуют для ветеранов боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии, а также членов их семей. Для этих категорий список льгот может отличаться. Ветераны боевых действий в ЧечнеВетераны боевых действий в Чечне — это те, кто участвовал в вооруженном конфликте в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года. Согласно законам "О ветеранах" и "О государственной социальной помощи" им положены:Ветераны боевых действий в АфганистанеВетераны боевых действий в Афганистане имеют право на федеральные и региональные льготы:Ветераны боевых действий в СирииЛьготы положены военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях на территории Сирии по направлению РФ и те, кто служил в Сирийской Арабской Республике с 30.09.2015 года. Список льгот:Члены семьи ветерана боевых действий"На льготы имеют право члены семей ветеранов — родители, супруг или супруга, если они не вступили в новый брак после смерти ветерана. А также другие члены семьи погибшего могут получить льготы, если являются нетрудоспособными и жили на иждивении у ветерана", — объяснил юрист.Вдовы ветеранов боевых действийЛьготы вдовам ветеранам боевых действий предоставляются вне зависимости от трудоспособности, получения заработной платы или пенсии. Они могут рассчитывать на:Пенсионеры-ветераны боевых действийВоенные пенсионеры имеют ряд льгот: Другие категории гражданВетераны боевых действий, которые обслуживали воинские части во время войны, также имеют право на льготы. Например, обслуживание в медучреждениях без очереди, путевки на лечение, ежегодный отпуск без сохранения зарплаты, обучение и дополнительное профессиональное образование за счет работодателя, обеспечение жильем по договору социального найма и т.д.Как оформить?Для налоговых льгот ветеранам боевых действий нужно подать документы в налоговую службу. Это можно сделать лично, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для пенсионных льгот нужно обращаться в ПФР по месту жительства. Некоторые преференции можно оформить через МФЦ или на сайте Госуслуг.Необходимые документыДля оформления льгот ветерану боевых действий нужно соответствующее удостоверение, а также ряд документов, которые варьируются в зависимости от вида льготы. Например, чтобы получить протезно-ортопедическое изделие, необходимы:Для получения налоговых льгот могут понадобиться:
https://ria.ru/20210427/lgoty-1730215629.html
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россия, ветераны, льготы, налоги, пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Льготы ветеранам боевых действий в 2021: какие положены и как их оформить

19:46 14.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Льготы для ветеранов — это вид социальной защиты, которая включает скидки, денежные компенсации и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2021 году и как их оформить — в материале РИА Новости.

Льготы ветеранам боевых действий

Льготы для ветеранов боевых действий — это различные скидки, освобождение от налогов, денежные компенсации и т.д., которые предоставляются для финансовой поддержки граждан, по приказу государства участвовавших в военных конфликтах. Определяет состав льгот и категории получателей федеральный закон "О ветеранах". В частности, это:
  • военнослужащие и военнообязанные, работники органов внутренних дел и Минобороны СССР и РФ, госбезопасности и уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях;
  • военнослужащие, сотрудники МВД и госбезопасности, участвовавшие в разминировании территорий и объектов на территории СССР и других государств;
  • лица, которые обслуживали воинские части ВС СССР и ВС Российской Федерации, находившиеся на территории других стран во время боевых действий;
  • военнослужащие, принимавшие участие в вооруженном конфликте в Чеченской Республике;
  • граждане, работавшие в Афганистане с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, а также летчики, которые вылетали из СССР на боевые задания в Афганистан во время боевых действий;
  • военные, которые служили в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники афганской и чеченской войны возлагают цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
Участники афганской и чеченской войны возлагают цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники афганской и чеченской войны возлагают цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани

Федеральные и региональные

Льготы для ветеранов боевых действий предусмотрены не только на федеральном уровне, но и на региональном. Субъекты устанавливают свои преференции, поэтому они могут отличаться в зависимости от территории. Например, в Москве ветераны имеют право на компенсацию за услуги телефонной связи в размере 435 рублей, в Санкт-Петербурге — на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в размере 979 рублей независимо от наличия работы и получения дохода.

Какие льготы положены ветерану боевых действий?

Ветеранам боевых действий положены льготы по оплате коммунальных платежей, а также налоговые, транспортные, земельные, жилищные и другие преференции. Полный список льгот можно узнать в органах соцзащиты.
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Коммунальные

Ветераны боевых действий имеют право получить компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько людей с ними проживает на одной жилплощади. Это касается услуг по управлению жилым домом, взноса за капитальный ремонт, содержания и ремонта общего имущества МКД.

Транспортные

У ветеранов боевых действий есть льготы на бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве регионов — на федеральном уровне они не установлены. Льготный проезд в поездах пригородного сообщения может быть как бесплатный, так и со сниженной стоимостью.
Также им предоставляется один раз в год бесплатный проезд до места лечения и обратно.

Налоговые

Ветераны боевых действий имеют налоговые льготы на транспорт, имущество и землю.
"Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество: квартиру, гараж, машино-место, дом и другие помещения, указанные в Налоговом кодексе РФ, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Главное условие, чтобы объект не использовался для коммерческой деятельности, оформить льготу можно только на одно помещение. Если у ветерана есть в использовании земельный участок, то при взыскании земельного налога налоговая база уменьшается на 600 кв. м. Также многие регионы освобождают ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, им положен налоговый вычет в размер 500 рублей на другие доходы, кроме ежемесячных выплат".
Информацию о льготах по налогам можно посмотреть на сайте Налоговой службы.
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Жилищные

"Ветераны боевых действий могут получить единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, — пояснил юрист. — Для этого они должны были встать на учет до 1 января 2005 года. При этом размер финансовой поддержки определяет регион, в котором живет ветеран. Сертификат, выданный на жилье, действует в течение 6 месяцев. Если человек им не воспользовался, то его аннулируют".

Земельные

На федеральном уровне право ветеранов боевых действий на получение земельных участков в собственность не установлено. Однако власти некоторых регионов ввели такую меру соцподдержки. Например, в Волгоградской области есть закон "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно". Он касается ветеранов Великой Отечественной войны.

Другие льготы

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, которую выплачивает Пенсионный фонд. Ее размер в 2021 году составляет 3212,04 руб. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 5838,02 руб. Также, если отказаться от других льгот из набора социальных услуг (путевки в санатории, бесплатный проезд, лекарства), можно увеличить денежное пособие.

Отдельные категории граждан

Льготы действуют для ветеранов боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии, а также членов их семей. Для этих категорий список льгот может отличаться.
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Ветераны боевых действий в Чечне

Ветераны боевых действий в Чечне — это те, кто участвовал в вооруженном конфликте в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года. Согласно законам "О ветеранах" и "О государственной социальной помощи" им положены:
  • жилищные и коммунальные льготы;
  • налоговые;
  • обслуживание в медучреждениях без очереди, путевки в санаторий, бесплатное лечение в военных госпиталях, протезирование;
  • надбавка к пенсии;
  • бесплатный проезд на общественном транспорте;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время и дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году;
  • льготы при поступлении в вуз;
  • полное или частичное освобождение при оплате госпошлин;
  • замена льгот денежными выплатами;
  • право на получение протезов и протезно-ортопедических изделий.

Ветераны боевых действий в Афганистане

Ветераны боевых действий в Афганистане имеют право на федеральные и региональные льготы:
  • жилищные и коммунальные льготы;
  • налоговые;
  • медицинские, в том числе путевки в санаторий, бесплатное лечение в военных госпиталях, протезирование;
  • бесплатный проезд на общественном транспорте;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время и дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году;
  • льготы при поступлении в вуз;
  • получение профессионального образования с сохранением оклада;
  • доплаты к пенсии;
  • полное или частичное освобождение при оплате госпошлин.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ в исторической части Пальмиры
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры

Ветераны боевых действий в Сирии

Льготы положены военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях на территории Сирии по направлению РФ и те, кто служил в Сирийской Арабской Республике с 30.09.2015 года. Список льгот:
  • доплаты к пенсии;
  • налоговые, жилищные и коммунальные льготы;
  • отпуск по месту работы вне графика;
  • отпуск без сохранения зарплаты на срок до 35 дней в году;
  • бесплатный проезд городским и пригородным транспортом;
  • путевки для реабилитации или отдыха;
  • обеспечение протезами и протезно-ортопедическими товарами;
  • полное или частичное освобождение при оплате госпошлин;
  • обслуживание в медучреждениях МО РФ и других профильных ведомств.

Члены семьи ветерана боевых действий

"На льготы имеют право члены семей ветеранов — родители, супруг или супруга, если они не вступили в новый брак после смерти ветерана. А также другие члены семьи погибшего могут получить льготы, если являются нетрудоспособными и жили на иждивении у ветерана", — объяснил юрист.

Вдовы ветеранов боевых действий

Льготы вдовам ветеранам боевых действий предоставляются вне зависимости от трудоспособности, получения заработной платы или пенсии. Они могут рассчитывать на:
  • обеспечение жильем, если нуждаются в улучшении жилищных условий и встали на учет до 01.01.2005 года;
  • компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50%;
  • внеочередное оказание медицинской помощи, а также прием в организациях социального обслуживания;
  • обеспечение путевками в санатории при наличии медицинских показаний;
  • преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы;
  • получение медпомощи в медорганизациях, к которым они были прикреплены при жизни ветерана;
  • ежемесячная денежная выплата.
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Пенсионеры-ветераны боевых действий

Военные пенсионеры имеют ряд льгот:
  • налоговые;
  • право на улучшение жилищных условий;
  • доплаты к пенсии;
  • лечение в военных медучреждениях, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное снабжение лекарствами;
  • 75% скидка при покупке путевок в военные санатории, также бесплатный проезд к местам лечения и обратно один раз в год;
  • скидки на оплату услуг ЖКХ;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • освобождение от уплаты госпошлины.

Другие категории граждан

Ветераны боевых действий, которые обслуживали воинские части во время войны, также имеют право на льготы. Например, обслуживание в медучреждениях без очереди, путевки на лечение, ежегодный отпуск без сохранения зарплаты, обучение и дополнительное профессиональное образование за счет работодателя, обеспечение жильем по договору социального найма и т.д.

Как оформить?

Для налоговых льгот ветеранам боевых действий нужно подать документы в налоговую службу. Это можно сделать лично, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для пенсионных льгот нужно обращаться в ПФР по месту жительства. Некоторые преференции можно оформить через МФЦ или на сайте Госуслуг.
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Необходимые документы

Для оформления льгот ветерану боевых действий нужно соответствующее удостоверение, а также ряд документов, которые варьируются в зависимости от вида льготы. Например, чтобы получить протезно-ортопедическое изделие, необходимы:
  • паспорт;
  • документ, подтверждающий статус льготника;
  • заявление о предоставлении протезно-ортопедического изделия;
  • заключение об обеспечении протезами или протезно-ортопедическими изделиями ветерана, которое выдала врачебная комиссия;
  • СНИЛС — по желанию.
Для получения налоговых льгот могут понадобиться:
  • паспорт;
  • документы, подтверждающие статус льготника;
  • справка 2-НДФЛ;
  • справка о составе семьи;
  • свидетельство о рождении детей;
  • свидетельство о праве собственности,
  • документы на дом или другое имущество, транспортное средство.
 
РоссияВетераныЛьготыНалогиПенсионный фонд РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
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