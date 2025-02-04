Льготы ветеранам боевых действий в 2026: список, как оформить, изменения

Льготы для ветеранов боевых действий — это меры социальной защиты, которые включают выплаты, компенсации оплаты ЖКУ и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых действий и участникам СВО в Москве и регионах, как их оформить в 2026 году — в материале РИА Новости.

Кто имеет право на льготы ветерана боевых действий в 2026 году

Льготы для ветеранов боевых действий — это различные скидки, освобождение от налогов, денежные компенсации, которые предоставляются для финансовой поддержки граждан, по приказу государства участвовавших в военных конфликтах.

Статус ветерана боевых действий с правом на получение государственной поддержки регулируется Федеральным законом №5-ФЗ "О ветеранах". При этом назвать себя участником боевых действий для дальнейшего получения льгот может не каждый — важно иметь специальное удостоверение.

Федеральный перечень: кто считается ветераном боевых действий по ФЗ-5

Определяет состав льгот и категории получателей федеральный закон "О ветеранах". В частности, это:

военнослужащие и военнообязанные, работники органов внутренних дел и Минобороны СССР и РФ, госбезопасности и уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях;

военнослужащие, сотрудники МВД и госбезопасности, участвовавшие в разминировании территорий и объектов на территории СССР и других государств;

лица, которые обслуживали воинские части ВС СССР и ВС Российской Федерации, находившиеся на территории других стран во время боевых действий;

военнослужащие, принимавшие участие в вооруженном конфликте в Чеченской Республике;

граждане, работавшие в Афганистане с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, а также летчики, которые вылетали из СССР на боевые задания в Афганистан во время боевых действий;

военные, которые служили в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года.

С января 2026 года в перечень были добавлены прокуроры и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, которые исполняли свои служебные обязанности в определенных регионах.

Статус ветерана боевых действий распространяется также на других граждан, указанных в законе, включая сотрудников различных ведомств, которые выполняли служебные обязанности в условиях вооруженных конфликтов.

Участники СВО: автоматический статус с 2024 года и беззаявительное удостоверение

С началом специальной военной операции были введены некоторые изменения в порядок присвоения статуса ветерана боевых действий. Так, с 24 февраля 2022 года в перечень категории получателей льгот были включены:

добровольцы, которые оказывают содействие Вооруженным Силам РФ во время специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года;

военнослужащие, которые участвовали в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отработавшие установленный срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам, и некоторые другие категории граждан.

"Военнослужащие, призванные по мобилизации и принимавшие участие в специальной военной операции, также смогут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии, кроме того они имеют специальные льготы", — говорит Михаил Гацко, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России, полковник юстиции запаса.

В 2024 году для участников СВО было реализовано нововведение, касающееся упрощения процедуры получения удостоверения. Согласно постановлению Правительства РФ от 27.03.2024 №381, бойцам присваивают статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта — на основании наградного материала или документов, подтверждающих ранение, травму, контузию, заболевание.

В 2025 году нововведения коснулись добровольцев, отправившихся на фронт — на основании постановления Правительства РФ от 24 января 2025 №39 они могут получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Это значит, что воинская часть самостоятельно направляет документы в военкомат для оформления удостоверения, и военнослужащему не требуется лично обращаться с заявлением.

Полный перечень льгот ветеранам боевых действий в 2026 году

Перечень льгот в 2026 году охватывает сферы: ЖКХ, налогообложения, медицины, транспорта, пенсионного обеспечения, образования, трудовых отношений. Льготы установлены как на федеральном, так и на региональном уровне, причем субъекты Российской Федерации вправе расширять перечень мер поддержки за счет собственных бюджетов.

раздел , где ветераны СВО могут узнать о мерах поддержки. “Ветераны боевых действий имеют право на льготы по уплате налогов и сборов (НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный и транспортные налоги), а также пенсионные и жилищные льготы, на получение государственной социальной помощи, компенсацию расходов на оплату жилья и т.д. Узнать обо всех положенных в конкретном случае мерах государственной поддержки можно в территориальном органе социальной защиты или на официальном портале госуслуг”, — отмечает Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании “Гебель и партнеры”. На "Госуслугах" появился, где ветераны СВО могут узнать о мерах поддержки.

Федеральные льготы

Для ветеранов боевых действий на федеральном уровне установлены ежемесячные денежные выплаты и льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение жильем и компенсация расходов на аренду и содержание жилья в размере 50%, право на получение бесплатной медицинской помощи, профессиональное обучение за счет работодателя и другие.

Важно! Льготы федерального уровня действуют на всей территории Российской Федерации независимо от региона проживания.

Налоговые льготы: имущество, земля, транспорт, НДФЛ

Налоговые льготы для ветеранов боевых действий предусмотрены по нескольким направлениям. "Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество: квартиру, гараж, машиноместо, дом и другие помещения, указанные в Налоговом кодексе РФ, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Главное условие, чтобы объект не использовался для коммерческой деятельности, оформить льготу можно только на одно помещение".

При этом, если у ветерана есть в использовании земельный участок, то при взыскании земельного налога налоговая база уменьшается на 600 кв. м. Также многие регионы освобождают ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, им положен налоговый вычет в размер 500 рублей на другие доходы, кроме ежемесячных выплат.

“Ветераны освобождены от уплаты налога на дом, квартиру, гараж. При этом важно, чтобы имущество не использовалось в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не превышала 300 миллионов рублей, — дополняет Александр Жалнин. — Ветераны боевых действий не платят земельный налог с 6 соток. Если площадь участка больше, то налог рассчитывается, исходя из превышения. Вдобавок к этому, в Москве налоговая база по земельным участкам, принадлежащим ветеранам боевых действий, дополнительно уменьшается на один миллион рублей. Кроме этого, ветераны, обращающиеся в суд за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, освобождены от уплаты государственной пошлины, если цена иска не превышает миллион рублей”.

Информацию о льготах по налогам можно посмотреть на сайте Налоговой службы. Обращение в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы регистрируется в течение трех рабочих дней и рассматривается в течение 30 календарных дней. При необходимости срок может быть продлен еще на 30 дней, но только с письменным уведомлением заявителя.

Жилищные и коммунальные льготы

В 2026 году ветераны боевых действий имеют право получить компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько людей с ними проживает на одной жилплощади. Это касается услуг по управлению жилым домом, взноса за капитальный ремонт, содержания и ремонта общего имущества МКД. Также с конца 2024 года участникам СВО и членам их семей запрещено начислять пени за просрочку платежей по ЖКХ.

"Ветераны боевых действий могут получить единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, — дополняет юрист Александр Иванов. — Для этого они должны были встать на учет до 1 января 2005 года. При этом размер финансовой поддержки определяет регион, в котором живет ветеран. Сертификат, выданный на жилье, действует в течение 6 месяцев. Если человек им не воспользовался, то его аннулируют".

Пенсионные и денежные выплаты

С 1 февраля 2026 года в связи с индексацией на 6,8% размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий составит 4 893 рубля 62 копейки при полном отказе от набора социальных услуг. Если ветеран сохраняет право на набор социальных услуг в натуральной форме, размер денежной части ЕДВ составит 3 047 рублей с учетом вычета стоимости НСУ, к которому относится:

обеспечение необходимыми медикаментами;

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

бесплатный проезд на общественном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Ветеран вправе отказаться от НСУ полностью или частично, тогда ежемесячная выплата увеличитися на 1 846 рублей — стоимость набора в 2026 году.

Важно! Для военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые участвовали в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года, установлена особая ежемесячная выплата — в 2026 году ее размер составляет 104 871 рубль.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере 500 рублей назначается:

военнослужащим, которые проходили военную службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

гражданам, имеющим знак "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Симферополя";

вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны;

узникам концлагерей и гетто.

ДЕМО в размере 1000 рублей могут получить:

инвалиды и участники ВОВ;

инвалиды вследствие военной травмы;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто.

Ветераны боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию — на два года раньше установленного пенсионного возраста. При этом время участия в боевых действиях засчитывается в стаж в двойном размере, что позволяет быстрее накопить необходимое количество пенсионных баллов. Все выплаты и назначение пенсий производятся через Социальный фонд России.

Также участники военных действий имеют право досрочно выйти на пенсию — на 5 раньше установленного возраста. При этом для назначения пенсионных выплат важно иметь страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин), минимальное количество пенсионных баллов. Время участия в боевых действиях засчитывается в стаж в двойном размере, что позволяет быстрее накопить необходимое количество пенсионных баллов.

Кроме того, для ветеранов боевых действий предназначена пенсионная надбавка в 32% от расчетного размера пенсии.

Медицинские льготы и протезирование

“Ветераны боевых действий, имеют право обслуживаться в медицинских организациях, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию, кроме того им положено получать медицинскую помощь в государственных учреждениях вне очереди”, – отмечает Артем Багдасарян.

В случае необходимости ветераны могут бесплатно получить протезы и протезно-ортопедические изделия. Если протез был приобретен за свой счет, положена компенсация его стоимости.

Также предоставляется право на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и бесплатный проезд к месту лечения и обратно один раз в год. Купить путевку в военный санаторий можно со скидкой 75% от полной стоимости.

Региональные льготы: Московская область и другие субъекты

Помимо федеральных мер поддержки, регионы устанавливают дополнительные льготы для ветеранов боевых действий за счет собственных бюджетов. Перечень и объем региональных льгот могут существенно отличаться в зависимости от субъекта России.

Например, во многих регионах действуют дополнительные программы социальной поддержки, включающие надбавки к ежемесячной денежной выплате, льготы на обучение детей ветеранов в образовательных учреждениях на бюджетной основе, приоритетное вступление в жилищные и гаражные кооперативы, а также возможность получения земельных участков для строительства жилого дома.

В Москве ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, включая метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. Для этого оформляется специальная социальная карта москвича, которую дополнительно можно использовать для получения скидки в магазинах партнеров. Также столичные ветераны получают ежемесячную компенсацию платы за стационарный телефон, дополнительные скидки на оплату услуг ЖКХ и вывоз мусора.

В Московской области для участников боевых действий:

действует освобождение от уплаты транспортного налога для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт);

предусмотрено освобождение от налога на имущество физических лиц в пределах установленных норм.

Для получения подробной информации о региональных мерах поддержки ветераны могут обратиться в Единый центр поддержки (Береговой проезд, дом 8, строение 2).

Банковские льготы для участников СВО: кредитные каникулы и списание долгов

Одна из наиболее значимых мер поддержки участников СВО — кредитные каникулы и возможность списания долгов по кредитным обязательствам.

Что это значит:

Если заявление на кредитные каникулы подано в декабре 2025 года, льготный период может начаться "задним числом" — с момента мобилизации или начала участия в СВО, а все начисленные за этот период пени подлежат отмене. Действие кредитных каникул распространяется и на обязательства в 2026 году, так как график платежей автоматически пересчитывается, а срок кредита продлевается. Срок кредитных каникул рассчитывается по формуле: период мобилизации + период заключения контракта или участия в операции + 180 календарных дней после окончания службы. Если участник СВО попал в госпиталь, он также может продлить свои кредитные каникулы на время лечения. В период действия каникул проценты по кредиту не начисляются, а банк не имеет права требовать досрочного погашения или начислять неустойку.

Важно! Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2024 года №391-ФЗ, участники СВО, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года, и их супруги имеют право на списание просроченных кредитных долгов в размере до 10 миллионов рублей. Для этого нужно обратиться в подразделение ФССП и написать заявление.

Если участник СВО погиб или ему присвоили I группу инвалидности из-за ранения, полученного в ходе операции, долг по кредиту полностью списывается. Оповестить банк о случившемся могут члены семьи или наследники — достаточно предоставить свидетельство о смерти или справку об инвалидности вместе с документом, подтверждающим родство. В таком случае поручители по кредиту также освобождаются выплачивать кредиты.

Подробную информацию о кредитных каникулах и порядке их оформления можно найти на сайте Центрального банка РФ, где размещены ответы на часто задаваемые вопросы.

Как оформить льготы ветерану боевых действий: пошаговая инструкция

Для оформления льгот ветерану боевых действий нужно соответствующее удостоверение, а также ряд документов, которые варьируются в зависимости от вида государственной поддержки.

Шаг 1: Получение удостоверения ветерана боевых действий

Для оформления всех льгот потребуется удостоверение участника боевых действий. У каждого документа уникальные серия и номер. В нем отражены ФИО, фото, дата выдачи и печать. Удостоверение выдает ведомство, к которому был приписан ветеран.

Как было сказано ранее, контратники и мобилизованные участники СВО могут получить удостоверение в беззаявительном порядке, предоставив командиру подразделения следующие документы:

паспорт гражданина РФ;

военный билет или контракт;

документы, подтверждающие участие в боевых действиях (например, наградные листы, характеристики);

2 фотографии 3х4;

справка о прохождении службы в зоне СВО.

Уволенные военные в запас и участники добровольческих формирований, желающие получить удостоверение, должны предоставить документы в военкомат. В течение 30 дней ветеран сможет получить удостоверение в МФЦ или территориальных органах Министерства обороны РФ.

Участникам других боевых действий (в Чечне, Афганистане и др.) нужно обратиться в комиссию при Минобороны РФ, в военных округах, флотах, родах войск Вооруженных Сил.

Шаг 2: Сбор документов

Список документов зависит от оформления конкретной льготы. Например, чтобы получить протезно-ортопедическое изделие, необходимы:

паспорт;

документ, подтверждающий статус льготника;

заявление о предоставлении протезно-ортопедического изделия;

заключение об обеспечении протезами или протезно-ортопедическими изделиями ветерана, которое выдает врачебная комиссия;

СНИЛС — по желанию.



Для получения налоговых льгот могут понадобиться:

паспорт;

документы, подтверждающие статус льготника;

справка 2-НДФЛ;

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о праве собственности,

документы на дом или другое имущество, транспортное средство.

Вид льготы Основные документы Ежемесячная денежная выплата Паспорт, удостоверение ВБД, заявление Налоговые льготы Паспорт, удостоверение ВБД, справка об участии в СВО, справка 2-НДФЛ, документы на имущество Компенсация ЖКХ Паспорт, удостоверение ВБД, квитанции ЖКХ, документы на жилье Медицинские льготы Паспорт, удостоверение ВБД, полис ОМС, направление врача Кредитные каникулы Паспорт, документы об участии в СВО, кредитный договор

Шаг 3: Куда обращаться — СФР, МФЦ, ФНС, банк

Выбор ведомства зависит от льготы, которую нужно оформить:

Для получения единой денежной выплаты — Социальный фонд России (в отделение, через МФЦ или "Госуслуги"). Налоговые льготы — Федеральная налоговая служба, МФЦ. Можно подать онлайн-обращение на сайте ФНС. Для компенсации платы за ЖКХ — органы социальной защиты или МФЦ.

Чтобы оформить медицинские льготы, нужно обратиться в медицинскую организацию, где работает главный врач, ведущий лечение ветерана. Для оформления кредитных каникул следует обращаться в банк или кредитную организацию, где было оформлено денежное обязательство.

Важно! Если у вас возникли сложности с оформлением льгот или другие вопросы, вы можете получить бесплатную юридическую консультацию в общественных приемных ветеранских организаций, государственных юридических бюро или через горячую линию Социального фонда России.

Льготы семьям ветеранов боевых действий и участников СВО

"На льготы имеют право члены семей ветеранов — родители, супруг или супруга, если они не вступили в новый брак. А также другие члены семьи погибшего могут получить льготы, если являются нетрудоспособными и жили на иждивении у ветерана", — объяснил Александр Иванов.

Права членов семьи: кто входит в состав

К членам семьи, имеющим право на льготы, относятся:

супруг или супруга ветерана;

дети до 18 лет;

дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях;

родители ветерана;

лица, находившиеся на иждивении ветерана, если они являются нетрудоспособными;

дети-инвалиды с детства (без возрастных ограничений).

Подтверждением статуса иждивенца служит решение суда или акт органа опеки и попечительства. Для детей-инвалидов с детства возрастные ограничения не применяются — они сохраняют право на льготы независимо от возраста. Для студентов до 23 лет необходимо ежегодно подтверждать факт обучения справкой из образовательной организации.

Поддержка вдов и детей погибших бойцов

Льготы вдовам ветеранам боевых действий предоставляются вне зависимости от трудоспособности, получения заработной платы или пенсии. Они могут рассчитывать на:

обеспечение жильем, если нуждаются в улучшении жилищных условий и встали на учет до 01.01.2005 года;

компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 50%;

внеочередное оказание медицинской помощи, а также прием в организациях социального обслуживания;

обеспечение путевками в санатории при наличии медицинских показаний;

преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы;

получение медпомощи в медорганизациях, к которым они были прикреплены при жизни ветерана;

ежемесячная денежная выплата.

Дети военнослужащих и сотрудников, которые принимали участие в боевых действиях на территориях Афганистана и Сирии, а также дети погибших ветеранов боевых действий имеют право на льготы при поступлении в вуз. Такое право есть и у детей участников СВО. Они имеют приоритетное право на зачисление на бюджетные места в пределах квоты (количество бюджетных мест для льготных категорий ограничено). Они участвуют не в общем конкурсе, а среди абитуриентов с приоритетным правом на зачисление.

Что делать при отказе в льготах: обжалование и защита прав

Несмотря на то что право ветеранов боевых действий на получение льгот закреплено законодательно, на практике возможны ситуации, когда в них может быть отказано. Такое решение всегда можно обжаловать и защитить свои права.

В первую очередь, при получении отказа в предоставлении льготы необходимо требовать письменное обоснование с указанием причин отказа и ссылками на нормативные акты. Это обязательное требование, и любое ведомство должно предоставить письменный ответ с детальным обоснованием своего решения. Устный отказ не имеет юридической силы. Сверьте указанные данные, список предоставленных документов и уточните, доступны ли те льготы, на которые претендуете.

Пошаговая схема обжалования отказа

Первый шаг для обжалования отказа — подача жалобы в вышестоящий орган того ведомства, которое отказало в предоставлении льготы.

Вид льготы Куда жаловаться Отказ в ЕДВ или неправильный расчет Руководство регионального отделения СФР Отказ в налоговых льготах Управление ФНС по региону Отказ в компенсации ЖКХ, субсидии, медицинских льготах Региональное Минсоцзащиты Отказ в кредитных каникулах Руководство банка, интернет-приемная ЦБ РФ Устный отказ без предоставления письменного, грубое отношение, системные правонарушения Прокуратура

Если после обращения не последовало ответа или действий, были допущены системные правонарушения, следует подать заявление в прокуратуру по месту жительства или по месту нахождения органа, отказавшего в предоставлении льготы. К документу следует приложить копию удостоверения ВБД, письменный отказ. Прокуратура может провести проверку законности действий должностных лиц и вынести окончательное решение о нарушений закона. Срок рассмотрения обращения в прокуратуре — 30 дней, в сложных случаях он может быть продлен до 60 дней.

Если досудебные способы защиты прав не помогли, остается обращение в суд. Административный иск подается в районный суд по месту жительства заявителя или по месту нахождения ответчика. В иске необходимо указать, какая льгота положена, ссылку на закон и почему отказ неправомерен. Срок рассмотрения заявления — не более двух месяцев.

Важно! Ветераны боевых действий освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с защитой прав, установленных законодательством о ветеранах, если цена иска не превышает 1 миллиона рублей.

Изменения в льготах в 2025–2026 годах

Комитет Госдумы по безопасности поддержал дополнительный отпуск полицейским-ветеранам боевых действий. Сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий полагается 15 суток отдыха дополнительно.

В 2026 году дополнительное право на отпуск появилось у всех ветеранов боевых действий. Теперь они могут уходить на заслуженный ежегодный отдых или в отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время.

Компании, которые принимают на работу участников СВО, получают статус социальных предприятий, который дает им право на государственную поддержку. Например, различные гранты, льготные условия при предоставлении помещений и земельных участков.

Популярные вопросы и ответы

Можно ли получить льготы задним числом?



Да, если вы участник СВО, у вас есть удостоверение. В таком случае можно оформить кредитные каникулы, получить компенсацию по оплате ЖКУ.

Где проверить, назначена ли выплата?



Через "Госуслуги" в личном кабинете в разделе "Пенсии и пособия" — там отображается информация обо всех назначенных выплатах и их статусе.

В личном кабинете на сайте Социального фонда России доступна детальная информация о всех социальных выплатах, датах назначения и суммах. Также можно обратиться лично в территориальное отделение СФР с паспортом и СНИЛС — специалисты предоставят актуальную информацию о статусе выплат.

Что делать, если документы утеряны?



Если документы утеряны, запросите архивные справки через военкомат или Минобороны. Для военнослужащих других ведомств — в соответствующие архивные службы МВД, ФСБ, Росгвардии. Запрос можно подать лично, по почте или через официальный сайт ведомства.

Если архивные документы не сохранились или в выдаче справки отказано, можно обратиться в суд с заявлением об установлении факта участия в боевых действиях. Суд рассматривает показания свидетелей, сослуживцев, любые косвенные доказательства. Решение суда об установлении факта участия в боевых действиях станет основанием для получения удостоверения ветерана.

Действуют ли льготы в 2026 году, если каникулы оформлены в 2025?

Да, кредитные каникулы, оформленные в 2025 году, продолжают действовать и в 2026 году в течение всего срока, на который они предоставлены. Обязательства по кредиту автоматически пересчитываются, график платежей продлевается на период каникул плюс 180 дней после окончания службы. После завершения льготного периода кредит продолжает погашаться по тому же графику, что и до каникул, но с учетом того, что срок договора был продлен.