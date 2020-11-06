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https://ria.ru/20201106/oppozitsiya-1583317225.html
Нарышкин рассказал, как Запад хотел оживить протестное движение в России
Нарышкин рассказал, как Запад хотел оживить протестное движение в России
Западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве "сакральной жертвы", чтобы оживить угасшее РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:12
2020-11-06T12:53
госпитализация алексея навального
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
алексей навальный
дмитрий киселев
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве "сакральной жертвы", чтобы оживить угасшее протестное движение в РФ, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с блогером Алексеем Навальным."Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке", - сказал Нарышкин.По словам Нарышкина, данных, что та или иная жертва уже обозначена, у СВР нет. "Но… что на самом деле так, к сожалению, - этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине", - резюмировал Нарышкин.Под "сакральной жертвой" понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, который будет использоваться для дестабилизации общественной обстановки. Как правило, в качестве "сакральной жертвы" выбирают заметную персону. Такие убийства на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска "цветных революций" в разных странах.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582795344.html
https://ria.ru/20201104/navalnyy-1583005358.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
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Нарышкин: на территории стран НАТО обсуждали как оживить протестное движение в России
1.04.23 – 1.05.35 Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которые совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке. Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции.
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госпитализация алексея навального, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, дмитрий киселев, сергей нарышкин, в мире

Нарышкин рассказал, как Запад хотел оживить протестное движение в России

10:12 06.11.2020 (обновлено: 12:53 06.11.2020)
 
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве "сакральной жертвы", чтобы оживить угасшее протестное движение в РФ, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с блогером Алексеем Навальным.
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"Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке", - сказал Нарышкин.

"Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой "сакральной жертве". Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа все-таки лидеров оппозиции".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Глава СВР России
По словам Нарышкина, данных, что та или иная жертва уже обозначена, у СВР нет. "Но… что на самом деле так, к сожалению, - этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине", - резюмировал Нарышкин.
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Под "сакральной жертвой" понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, который будет использоваться для дестабилизации общественной обстановки. Как правило, в качестве "сакральной жертвы" выбирают заметную персону. Такие убийства на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска "цветных революций" в разных странах.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
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Госпитализация Алексея НавальногоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Алексей НавальныйДмитрий КиселевСергей НарышкинВ мире
 
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