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"Нафтогаз Украины" оказался ненужной Украине убыточной компанией
"Нафтогаз Украины" оказался ненужной Украине убыточной компанией
В результате утечки украинские СМИ получили в свое распоряжение проект новой редакции устава НАК "Нафтогаз Украины", который официально пока не обнародован. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:00
2020-11-06T08:07
нафтогаз украины
украина
авторы
мнение - авторы
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В результате утечки украинские СМИ получили в свое распоряжение проект новой редакции устава НАК "Нафтогаз Украины", который официально пока не обнародован.Согласно документу украинское правительство практически лишает себя права менять руководство компании без согласия наблюдательного совета "Нафтогаза". Нельзя сказать, что это совсем уж неожиданность: еще в меморандуме с МВФ Украина взяла обязательство привести устав "Нафтогаза" "в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", что означает полностью и окончательно передать самый серьезный государственный актив в управление "западных партнеров".Однако выход на финишную прямую колониальных изменений в устав крупнейшего актива Украины забавно совпал со скандалом, связанным со слитыми в СМИ результатами ревизии "Нафтогаза" за период с октября 2018 года по декабрь 2019 года, проведенной Государственной аудиторской службой. Согласно выводам аудиторов, "Нафтогаз" управлялся в этот период так прекрасно, что государственный бюджет недополучил 75,5 миллиарда гривен.Номинально государственный "Нафтогаз" уже сегодня де-факто генерирует финансовые потоки в интересах "западных партнеров" и их местных подельников. Но даже понимая это, украинское руководство наверняка утвердит передачу "Нафтогаза" под их полный контроль де-юре. Торговлю суверенитетом легко начать, но сложно остановить — тем более сидя на кредитной игле.Основные нарушения в "Нафтогазе", согласно выводам ревизии Государственной аудиторской службы, выглядят так. Государство недополучило от "Нафтогаза" 35,3 миллиарда гривен из-за формирования резервов под сомнительные долги на 38,4 миллиарда, производившегося без утвержденного финансового плана. Претензия вроде бы чисто формальная. Но проблема реальная. Ее суть лежит в навязывании "Нафтогазом" потребителям кабальных договоров и начислении космических штрафов, которые вызывают цепную реакцию проблем на всем рынке газа. И это даже проблематичнее, чем недополучение миллиардов бюджетом.Совсем уж безупречна претензия аудиторов по поводу недополучения государственным бюджетом доходов на 22,8 миллиарда гривен из-за падения добычи газа на фоне того, что инвестиции в повышение его добычи составили порядка двух миллиардов долларов. Авансовая оплата при закупке газа (разумеется, российского) у европейских газотрейдеров, которая привела к потерям сотен миллионов гривен, безосновательная выплата членам правления премий на десятки миллионов гривен и так далее — это все приятные довески к более значимым нарушениям.При этом зафиксированные нарушения не учитывают переплат, которые делаются "Нафтогазом" при закупке российского газа через западные "прокладки", — на эту тему наложено жесткое табу. Но и зафиксированного хватило для возбуждения "фактового" уголовного производства. А заодно и для увольнения из наблюдательного совета компании главного кукловода, американца Амоса Хохштайна, который по этому поводу разразился гневным заявлением о не дающих ему работать коррупционерах, подразумевая не главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а государственных аудиторов и прокуроров.Вишенками на тортике, символизирующем качество управления "Нафтогазом", являются убытки в размере 11,5 миллиарда гривен по итогам первого полугодия — и это у абсолютного монополиста, диктующего цену на газ, которая в разы превышает себестоимость газа собственной добычи и одновременно является более высокой, чем в Западной Европе и большинстве сопредельных стран. А заодно и намерения компании разместить евробонды под фантастические сегодня 8,95 процента. В связи со скандалом, правда, размещение в последний момент пришлось отложить. Закреплять де-юре управление "Нафтогазом" за "западными партнерами" предлагается именно на фоне всей этой феерии.Разумеется, принципы корпоративного управления ОЭСР, в соответствие с которыми якобы приводится устав "Нафтогаза", никоим образом не предусматривают делегирование акционерами полномочий по управлению компанией неподконтрольным лицам. Но в то же время эти принципы не описывают взаимоотношения между метрополией и колонией. Да, Украина является единственным акционером "Нафтогаза". Но ведь и сама колония, в принципе, подконтрольна метрополии (в случае с Украиной — метрополиям, поскольку свои доли в колониальном управлении Украиной имеют даже Литва с Польшей). Еще в уставе, принятом в 2016 году, когда Украина уже пребывала в фактически колониальном статусе, было закреплено, что в состав наблюдательного совета включаются независимые члены (в смысле граждане других государств), которые должны составить его большинство. Стоит добавить, что и меньшинство с украинскими паспортами при этом является 100-процентными "соросятами", то есть тоже представляет интересы Запада.Для наблюдательного совета была предусмотрена исключительная роль при смене руководства компании, подотчетность руководства компании в действиях и так далее. Но в 2019 году правительство Владимира Гройсмана на фоне скандала с премиями руководству "Нафтогаза" закрепило за собой в его уставе право увольнять главу правления компании без участия наблюдательного совета. Воспользоваться, правда, оно этим правом так и не решилось: в марте 2019 года контракт с Коболевым был продлен на год. "Западные партнеры" запретили трогать Коболева и Зеленскому — в марте 2020 года контракт был продлен сразу на четыре года. Но формально право казнить или миловать главу компании остается в руках украинского правительства до сих пор.В новой редакции увеличивается количество членов наблюдательного совета с пяти до семи — синекур ведь много не бывает. Но главное, усиливается его роль — даже по сравнению с редакцией 2016 года. Если она будет принята, уволить Коболева без соответствующего предложения наблюдательного совета украинское правительство (единственный акционер!) теперь просто не сможет. Без согласования с наблюдательным советом нельзя будет утверждать даже ключевые показатели эффективности работы самого наблюдательного совета. Но и это далеко не все: полный перечень исключительных полномочий наблюдательного совета составляет 35 пунктов, он фактически не оставляет шансов номинальному собственнику компании хоть как-то влиять на ее деятельность.Сомнения в утверждении новой редакции устава практически отсутствуют. Каждый новый кредитный транш от "западных партнеров" достается Украине все большими уступками и в вопросе суверенитета, и в вопросе экономической выгоды. И обратной дороги тут нет. Более того, все идет к тому, что после юридического закрепления передачи "Нафтогаза" под контроль внешних кураторов, встанет вопрос и о передаче долей акций компании. Во всяком случае, по "случайному" стечению обстоятельств именно сейчас украинское правительство утвердило новую политику собственности "Нафтогаза", предусматривающую выход с миноритарным пакетом на IPO в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20201025/naftogaz-1581458652.html
https://ria.ru/20201102/ukraina-kredity-1582261885.html
https://ria.ru/20201024/armageddon-1581342415.html
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Сергей Левченко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нафтогаз украины, украина, авторы, мнение - авторы

"Нафтогаз Украины" оказался ненужной Украине убыточной компанией

08:00 06.11.2020 (обновлено: 08:07 06.11.2020)
 
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
В результате утечки украинские СМИ получили в свое распоряжение проект новой редакции устава НАК "Нафтогаз Украины", который официально пока не обнародован.
Согласно документу украинское правительство практически лишает себя права менять руководство компании без согласия наблюдательного совета "Нафтогаза". Нельзя сказать, что это совсем уж неожиданность: еще в меморандуме с МВФ Украина взяла обязательство привести устав "Нафтогаза" "в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", что означает полностью и окончательно передать самый серьезный государственный актив в управление "западных партнеров".
Однако выход на финишную прямую колониальных изменений в устав крупнейшего актива Украины забавно совпал со скандалом, связанным со слитыми в СМИ результатами ревизии "Нафтогаза" за период с октября 2018 года по декабрь 2019 года, проведенной Государственной аудиторской службой. Согласно выводам аудиторов, "Нафтогаз" управлялся в этот период так прекрасно, что государственный бюджет недополучил 75,5 миллиарда гривен.
Номинально государственный "Нафтогаз" уже сегодня де-факто генерирует финансовые потоки в интересах "западных партнеров" и их местных подельников. Но даже понимая это, украинское руководство наверняка утвердит передачу "Нафтогаза" под их полный контроль де-юре. Торговлю суверенитетом легко начать, но сложно остановить — тем более сидя на кредитной игле.
Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 16:30
Украинцев предупредили об окончании эры дешевого газа
Основные нарушения в "Нафтогазе", согласно выводам ревизии Государственной аудиторской службы, выглядят так. Государство недополучило от "Нафтогаза" 35,3 миллиарда гривен из-за формирования резервов под сомнительные долги на 38,4 миллиарда, производившегося без утвержденного финансового плана. Претензия вроде бы чисто формальная. Но проблема реальная. Ее суть лежит в навязывании "Нафтогазом" потребителям кабальных договоров и начислении космических штрафов, которые вызывают цепную реакцию проблем на всем рынке газа. И это даже проблематичнее, чем недополучение миллиардов бюджетом.
Совсем уж безупречна претензия аудиторов по поводу недополучения государственным бюджетом доходов на 22,8 миллиарда гривен из-за падения добычи газа на фоне того, что инвестиции в повышение его добычи составили порядка двух миллиардов долларов. Авансовая оплата при закупке газа (разумеется, российского) у европейских газотрейдеров, которая привела к потерям сотен миллионов гривен, безосновательная выплата членам правления премий на десятки миллионов гривен и так далее — это все приятные довески к более значимым нарушениям.
При этом зафиксированные нарушения не учитывают переплат, которые делаются "Нафтогазом" при закупке российского газа через западные "прокладки", — на эту тему наложено жесткое табу.
Но и зафиксированного хватило для возбуждения "фактового" уголовного производства. А заодно и для увольнения из наблюдательного совета компании главного кукловода, американца Амоса Хохштайна, который по этому поводу разразился гневным заявлением о не дающих ему работать коррупционерах, подразумевая не главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а государственных аудиторов и прокуроров.
Участники митинга Финансовый майдан, проходящего у здания Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 08:00
"Дожить до конца года": Украине предрекли финансовый крах
Вишенками на тортике, символизирующем качество управления "Нафтогазом", являются убытки в размере 11,5 миллиарда гривен по итогам первого полугодия — и это у абсолютного монополиста, диктующего цену на газ, которая в разы превышает себестоимость газа собственной добычи и одновременно является более высокой, чем в Западной Европе и большинстве сопредельных стран. А заодно и намерения компании разместить евробонды под фантастические сегодня 8,95 процента. В связи со скандалом, правда, размещение в последний момент пришлось отложить.
Закреплять де-юре управление "Нафтогазом" за "западными партнерами" предлагается именно на фоне всей этой феерии.
Разумеется, принципы корпоративного управления ОЭСР, в соответствие с которыми якобы приводится устав "Нафтогаза", никоим образом не предусматривают делегирование акционерами полномочий по управлению компанией неподконтрольным лицам. Но в то же время эти принципы не описывают взаимоотношения между метрополией и колонией. Да, Украина является единственным акционером "Нафтогаза". Но ведь и сама колония, в принципе, подконтрольна метрополии (в случае с Украиной — метрополиям, поскольку свои доли в колониальном управлении Украиной имеют даже Литва с Польшей).
Еще в уставе, принятом в 2016 году, когда Украина уже пребывала в фактически колониальном статусе, было закреплено, что в состав наблюдательного совета включаются независимые члены (в смысле граждане других государств), которые должны составить его большинство. Стоит добавить, что и меньшинство с украинскими паспортами при этом является 100-процентными "соросятами", то есть тоже представляет интересы Запада.
Для наблюдательного совета была предусмотрена исключительная роль при смене руководства компании, подотчетность руководства компании в действиях и так далее. Но в 2019 году правительство Владимира Гройсмана на фоне скандала с премиями руководству "Нафтогаза" закрепило за собой в его уставе право увольнять главу правления компании без участия наблюдательного совета. Воспользоваться, правда, оно этим правом так и не решилось: в марте 2019 года контракт с Коболевым был продлен на год. "Западные партнеры" запретили трогать Коболева и Зеленскому — в марте 2020 года контракт был продлен сразу на четыре года. Но формально право казнить или миловать главу компании остается в руках украинского правительства до сих пор.
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве
В новой редакции увеличивается количество членов наблюдательного совета с пяти до семи — синекур ведь много не бывает. Но главное, усиливается его роль — даже по сравнению с редакцией 2016 года. Если она будет принята, уволить Коболева без соответствующего предложения наблюдательного совета украинское правительство (единственный акционер!) теперь просто не сможет. Без согласования с наблюдательным советом нельзя будет утверждать даже ключевые показатели эффективности работы самого наблюдательного совета. Но и это далеко не все: полный перечень исключительных полномочий наблюдательного совета составляет 35 пунктов, он фактически не оставляет шансов номинальному собственнику компании хоть как-то влиять на ее деятельность.
Сомнения в утверждении новой редакции устава практически отсутствуют. Каждый новый кредитный транш от "западных партнеров" достается Украине все большими уступками и в вопросе суверенитета, и в вопросе экономической выгоды. И обратной дороги тут нет. Более того, все идет к тому, что после юридического закрепления передачи "Нафтогаза" под контроль внешних кураторов, встанет вопрос и о передаче долей акций компании. Во всяком случае, по "случайному" стечению обстоятельств именно сейчас украинское правительство утвердило новую политику собственности "Нафтогаза", предусматривающую выход с миноритарным пакетом на IPO в ближайшие несколько лет.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 15:44
Украине предрекли экономический армагеддон
 
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