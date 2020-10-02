https://ria.ru/20201002/neftegaz-1578061276.html

"Украинский супернасос" добыл миллиарды для своих хозяев

"Нафтогаз Украины" долго оттягивал публикацию своей финансовой отчетности за первое полугодие нынешнего года, но на днях это все же случилось. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:00

2020-10-02T08:00

2020-10-02T08:00

газпром

укртрансгаз

украина

экономика

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"Нафтогаз Украины" <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189242529318977&id=107078367535394">долго оттягивал публикацию своей финансовой отчетности</a> за первое полугодие нынешнего года, но на днях это все же случилось.Результат деятельности компании просто ошеломил. Абсолютный монополист, диктующий цену на газ, которая в разы превышает себестоимость газа собственной добычи и одновременно является более высокой, чем в Западной Европе и большинстве сопредельных стран, имеющий и кроме газа множество активов, позволяющих хорошо зарабатывать, в первом полугодии добился убытка в размере 11,5 миллиарда гривен!Сделал он это под чутким руководством западных кураторов, наводнивших наблюдательный совет "Нафтогаза" и вошедших в его оперативное управление, а также их ставленника во главе компании — председателя правления <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kobolev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Коболева</a>, <a href="https://strana.ua/articles/private-life/172882-mat-andreja-koboleva-zhivet-v-merilende-osobnjak-byl-kuplen-za-631-250.html">отсылающего заработанные тяжким трудом премии маме в штат Мэриленд</a>.По факту "Нафтогаз" с 2014 года прекрасно работает в качестве насоса, который обескровливает украинскую промышленность и карманы обычных граждан, перекачивая полученный ресурс в карманы западных кураторов и местного персонала, служащего им верой и правдой. То есть именно "Нафтогаз" собирает существенную (наряду, например, с обслуживанием государственного долга) часть колониального налога и сам же его переправляет на Запад. В связи с этим было бы странно, если бы Запад не был удовлетворен работой компании — собственно, этим и объясняется жесткое указание украинским властям не препятствовать перезаключению контракта с Коболевым еще на четыре года, которое состоялось в марте.В компании огромные убытки объясняют "сложными условиями вследствие пандемии COVID-19, значительным падением цен на газ и спроса". Об этом на днях заявил финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил. Он же похвастал тем, что даже в таких условиях компания смогла обеспечить весомый денежный поток и выплатить почти 40 миллиардов гривен дивидендов в государственный бюджет.Цены на газ весной и летом нынешнего года на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> действительно падали — как и во всем мире. Но далеко не так существенно, как, например, в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. В конце мая — начале июня цены на газ для промышленности достигли пика падения. Они ненадолго упали примерно в 1,7 раза по сравнению с ценами осени 2019 года. В европейских странах аналогичное падение достигало более чем трехкратной величины. То есть у "Нафтогаза" и при пике падения цены она оставалась относительно комфортной и вроде бы позволяла зарабатывать даже на импортном газе, не говоря о сырье собственной добычи. Если бы не одно но — в отношении импортного газа… Украина закупает российский газ по непрозрачным схемам в разных европейских странах, разумеется, с серьезной надбавкой. То есть газ "на входе" для "Нафтогаза" дороже, чем для европейских газовых компаний. Причем эта ситуация создана искусственно и является одной из составляющих уплаты "Нафтогазом" вышеупомянутого колониального налога.Но собственного газа Украина добывает в полтора-два раза больше, чем закупает на стороне, так что происхождение серьезных убытков все равно вызывает вопросы.Кроме того, голубое топливо — не единственный способ заработка для "Нафтогаза". В собственности компании находятся подземные хранилища газа, нефтепроводы и так далее.Ну и особенно лихо господин ван Дрил похвастал перечислением в первом полугодии в украинский бюджет почти 40 миллиардов гривен дивидендов. Во-первых, очевидно, что это были дивиденды за 2019 год. Во-вторых, хвалиться этими перечислениями стоило бы не ван Дрилу, а <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Миллеру</a> — без перечисления "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" в декабре 2019-го почти трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" оказался бы в убытках и в прошлом, вполне благополучном году — без пандемии, значительного падения цен и спроса. И дивидендов бы в украинский бюджет не перечислял вовсе.Больше того, поскольку платеж этот "Газпромом" был сделан в долларах, то он принес доход "Нафтогазу" и в 2020 году — ввиду девальвации гривны, поскольку результат финансово-хозяйственной деятельности (прибыли/убытка) компания ведет в ней. То есть без этого дохода в виде курсовой разницы убыток был бы еще большим.Кое-какие доходы в нынешнем году "Нафтогаз" действительно потерял, о чем Петер ван Дрил почему-то не упомянул. Вследствие произведенного по требованиям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> анбандлинга (выделения из состава "Нафтогаза" компании, занимающей транспортировкой природного газа) он лишился доходов за транзит, которые ранее получал от "Газпрома". Теперь эти деньги "Нафтогаз" сразу после получения — за вычетом небольшой суммы комиссионных — перечисляет "Оператору газотранспортной системы Украины". Тогда как ранее держал свою "дочку" "<a href="http://ria.ru/organization_Ukrtransgaz/" target="_blank" data-auto="true">Укртрансгаз</a>" в черном теле, присваивая немалую сумму денег, полученных за транзит от "Газпрома".Но сами по себе эти потери финансового потока от "Газпрома" сгенерировать убытки не могли. Они скорее демонстрируют, что годом ранее у руководства "Нафтогаза" и его западных кураторов были гораздо более серьезные возможности для коррупции и объемов выведения средств в виде колониального налога.Приведем один показательный пример. Еще в 2016-м наблюдательным советом "Нафтогаза" была утверждена амбициозная стратегия "20/20", подразумевавшая, что к 2020 году компания должна увеличить добычу газа до 20 миллиардов кубометров. Разумеется, результат планировалось достичь посредством серьезных инвестиций. Стратегия была одобрена на уровне правительства. А увеличение добычи газа должно было стать одним из главных условий <a href="https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/groysman-nazval-usloviya-novogo-kontrakta-s-rukovodstvom-naftogaza">для переподписания контракта с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым</a>. В результате в 2016-2019 годах на реализацию стратегии было потрачено до двух миллиардов долларов. В "распиле" участвовали преимущественно зарубежные компании, включая сервисные американские. Однако добыча осталась на прежнем уровне — фактические показатели оказались ниже плановых на 27 процентов. При этом летом 2019 года руководство "Нафтогаза" утратило интерес к реализации данной стратегии. "Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", — заявил в июле 2019 года руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена наблюдательным советом. Ну а в марте 2020 года, как упоминалось выше, был перезаключен контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. И это только один пример из множества подобных.В целом по финансовому поведению компании не очень заметно, что она испытывает материальные трудности. Коболев получает зарплату около двух миллионов долларов в год, что в разы больше зарплат для аналогичных должностей в европейских компаниях. Члены наблюдательного совета, практически не появляющиеся на Украине, имеют зарплаты ненамного меньше зарплаты Коболева. "Нафтогаз" тратит вполне приличные суммы на рекламу и отдельно — на PR своего шефа. А расходы на содержание аппарата в компании растут бешеными темпами. При этом, правда, в текущем году сокращены вдвое капитальные инвестиции.Главной же функцией компании и реальной стратегией ее деятельности в обозримом будущем останется финансовое обескровливание промышленности и по возможности опустошение карманов бытовых потребителей. Ни с прибыльностью, ни с эффективностью инвестиций эта функция прямо не связана.

https://ria.ru/20200901/ukraina-1576599579.html

https://ria.ru/20200914/gaz-1577189342.html

Jonns Carter НАФТОГАЗ это контора "Рога и Копыта". Ее используют США и Запад для банального отмывания денег. Никогда ещё колония не жила лучше чем хозяева. Колония создаётся лишь для того чтобы хозяева извлекали прибыль, а что до самой колонии, это вопрос не стоящий какого либо внимания. 98

argon22 За что боролись, на то и напоролись. Где на постсоветских странах установилась прозападная власть почему-то и экономика приходит в упадок. И к чему бы это? 97

24

украина

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2020

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

газпром, укртрансгаз, украина, экономика