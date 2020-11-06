Берлин поставил Москве условие для передачи данных по Навальному
14:51 06.11.2020 (обновлено: 15:57 06.11.2020)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Германия сможет рассмотреть вопрос о передаче личных данных Алексея Навального только тогда, когда в России заведут дело по инциденту с ним, заявил представитель Минюста ФРГ.
Он пояснил, что это следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании ее предоставления в Германии.
Ранее российская Генпрокуратура сообщила, что получила из Берлина ответ на запросы по Навальному, но там не было ответа ни на один вопрос. В частности, Москву интересовал химический состав вещества, которое, как утверждают в Германии, нашли в организме россиянина.
В МИД прокомментировали, что ответ ФРГ подтверждает неготовность Берлина к конструктивному взаимодействию.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже пациента перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.