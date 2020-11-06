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https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583377523.html
Берлин поставил Москве условие для передачи данных по Навальному
Берлин поставил Москве условие для передачи данных по Навальному
Германия сможет рассмотреть вопрос о передаче личных данных Алексея Навального только тогда, когда в России заведут дело по инциденту с ним, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:51
2020-11-06T15:57
мария захарова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Германия сможет рассмотреть вопрос о передаче личных данных Алексея Навального только тогда, когда в России заведут дело по инциденту с ним, заявил представитель Минюста ФРГ.Он пояснил, что это следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании ее предоставления в Германии.Ранее российская Генпрокуратура сообщила, что получила из Берлина ответ на запросы по Навальному, но там не было ответа ни на один вопрос. В частности, Москву интересовал химический состав вещества, которое, как утверждают в Германии, нашли в организме россиянина.В МИД прокомментировали, что ответ ФРГ подтверждает неготовность Берлина к конструктивному взаимодействию.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже пациента перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/navalnyy-1583342055.html
https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583338090.html
швеция
берлин (город)
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мария захарова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

Берлин поставил Москве условие для передачи данных по Навальному

14:51 06.11.2020 (обновлено: 15:57 06.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Германия сможет рассмотреть вопрос о передаче личных данных Алексея Навального только тогда, когда в России заведут дело по инциденту с ним, заявил представитель Минюста ФРГ.
Он пояснил, что это следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании ее предоставления в Германии.
Ранее российская Генпрокуратура сообщила, что получила из Берлина ответ на запросы по Навальному, но там не было ответа ни на один вопрос. В частности, Москву интересовал химический состав вещества, которое, как утверждают в Германии, нашли в организме россиянина.
В МИД прокомментировали, что ответ ФРГ подтверждает неготовность Берлина к конструктивному взаимодействию.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 12:12
"Отравление" ни при чем. Озвучен окончательный диагноз Навального
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже пациента перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 11:52
В докладе ОЗХО скрыли формулы веществ в анализах Навального, заявил МИД
 
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