https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583315921.html

Генпрокуратура получила ответ Германии на запросы по Навальному

Генпрокуратура получила ответ Германии на запросы по Навальному

Российская Генпрокуратура получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:02

2020-11-06T10:02

2020-11-06T11:28

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская Генпрокуратура получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.Он напомнил, что с 27 августа по 28 сентября российские прокуроры направили в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалами проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального. В ответе, датированном 28 октября, немецкая сторона попросила дополнительных разъяснений и информации по поводу этого расследования.Он отметил, что Генпрокуратура направила в Германию запрошенные разъяснения, а также попросила предоставить информацию о веществе, якобы обнаруженном немецкими специалистами, и его химическом составе.Таким образом, российские запросы так и остаются неисполненными, подчеркнул Иванов. Он выразил сожаление из-за того, что немецкая сторона затягивает их исполнение и фактически лишает российские компетентные органы возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего.Комментарий МИДПолученное Генпрокуратурой письмо прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с Навальным. "Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, <…> Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счетом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Навального пресловутым ядом "Новичок", — отметила дипломат.Но Москва все же рассчитывает, что Берлин выполнит свои международно-правовые обязательства и начнет предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального, добавила Захарова.В МВД также отметили, что Россия направляла запросы не только в Германию, но и в Швецию и Францию. "Однако они исполнены формально, ни на один из поставленных 24 вопросов ответы по существу не даны", — заявили в ведомстве.Что случилось с НавальнымАлексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.

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https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581699397.html

https://ria.ru/20201022/putin-o-navalnom-1581096869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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