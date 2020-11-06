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Генпрокуратура получила ответ Германии на запросы по Навальному
Генпрокуратура получила ответ Германии на запросы по Навальному
Российская Генпрокуратура получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:02
2020-11-06T11:28
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская Генпрокуратура получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.Он напомнил, что с 27 августа по 28 сентября российские прокуроры направили в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалами проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального. В ответе, датированном 28 октября, немецкая сторона попросила дополнительных разъяснений и информации по поводу этого расследования.Он отметил, что Генпрокуратура направила в Германию запрошенные разъяснения, а также попросила предоставить информацию о веществе, якобы обнаруженном немецкими специалистами, и его химическом составе.Таким образом, российские запросы так и остаются неисполненными, подчеркнул Иванов. Он выразил сожаление из-за того, что немецкая сторона затягивает их исполнение и фактически лишает российские компетентные органы возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего.Комментарий МИДПолученное Генпрокуратурой письмо прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с Навальным. "Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, &lt;…&gt; Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счетом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Навального пресловутым ядом "Новичок", — отметила дипломат.Но Москва все же рассчитывает, что Берлин выполнит свои международно-правовые обязательства и начнет предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального, добавила Захарова.В МВД также отметили, что Россия направляла запросы не только в Германию, но и в Швецию и Францию. "Однако они исполнены формально, ни на один из поставленных 24 вопросов ответы по существу не даны", — заявили в ведомстве.Что случилось с НавальнымАлексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582224641.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Генпрокуратура получила ответ Германии на запросы по Навальному

10:02 06.11.2020 (обновлено: 11:28 06.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская Генпрокуратура получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Он напомнил, что с 27 августа по 28 сентября российские прокуроры направили в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалами проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального. В ответе, датированном 28 октября, немецкая сторона попросила дополнительных разъяснений и информации по поводу этого расследования.

"При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны", — сказал Иванов.

Он отметил, что Генпрокуратура направила в Германию запрошенные разъяснения, а также попросила предоставить информацию о веществе, якобы обнаруженном немецкими специалистами, и его химическом составе.
Таким образом, российские запросы так и остаются неисполненными, подчеркнул Иванов. Он выразил сожаление из-за того, что немецкая сторона затягивает их исполнение и фактически лишает российские компетентные органы возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего.
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Комментарий МИД

Полученное Генпрокуратурой письмо прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с Навальным.
"Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, <…> Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счетом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Навального пресловутым ядом "Новичок", — отметила дипломат.
Но Москва все же рассчитывает, что Берлин выполнит свои международно-правовые обязательства и начнет предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального, добавила Захарова.
"Надеемся, что правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг российского блогера, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям", — заключила она.
В МВД также отметили, что Россия направляла запросы не только в Германию, но и в Швецию и Францию.
"Однако они исполнены формально, ни на один из поставленных 24 вопросов ответы по существу не даны", — заявили в ведомстве.
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Что случилось с Навальным

Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела собственное исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияВ мире
 
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