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https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583376073.html
Германия заявила, что Россия передала не всю информацию по Навальному
Германия заявила, что Россия передала не всю информацию по Навальному
Россия предоставила Германии не всю необходимую информацию для ответов по запросам о правовой помощи после госпитализации Алексея Навального, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:43
2020-11-06T16:57
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Россия предоставила Германии не всю необходимую информацию для ответов по запросам о правовой помощи после госпитализации Алексея Навального, заявил представитель Минюста ФРГ на брифинге в Берлине.Ранее МВД РФ сообщило, что Россия не получила ответов по существу от Германии, Швеции и Франции ни на один из 24 поставленных вопросов по ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

Германия заявила, что Россия передала не всю информацию по Навальному

14:43 06.11.2020 (обновлено: 16:57 06.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Россия предоставила Германии не всю необходимую информацию для ответов по запросам о правовой помощи после госпитализации Алексея Навального, заявил представитель Минюста ФРГ на брифинге в Берлине.
Ранее МВД РФ сообщило, что Россия не получила ответов по существу от Германии, Швеции и Франции ни на один из 24 поставленных вопросов по ситуации с Навальным.
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"Могу еще раз указать на то, что российские ведомства направили Германии четыре запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным. Все четыре запроса были перенаправлены в земельные органы юстиции Берлина, обрабатываются там. Перенаправление не означает утверждение запроса. Исполнение запроса о правовой помощи предусматривает, согласно европейскому соглашению о правовой помощи и уголовному праву ФРГ, выполнение зафиксированных условий. В конкретном случае не вся необходимая информация есть", - заявил он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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