https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583376073.html

Германия заявила, что Россия передала не всю информацию по Навальному

Германия заявила, что Россия передала не всю информацию по Навальному

Россия предоставила Германии не всю необходимую информацию для ответов по запросам о правовой помощи после госпитализации Алексея Навального, заявил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:43

2020-11-06T14:43

2020-11-06T16:57

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_641d7a44adf29c9699c564f1e0d8ca97.jpg

БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Россия предоставила Германии не всю необходимую информацию для ответов по запросам о правовой помощи после госпитализации Алексея Навального, заявил представитель Минюста ФРГ на брифинге в Берлине.Ранее МВД РФ сообщило, что Россия не получила ответов по существу от Германии, Швеции и Франции ни на один из 24 поставленных вопросов по ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире