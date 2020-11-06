Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201106/khram-1583394488.html
Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы
Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы
Далай-лама по просьбе лидера Тувы дал название новому главному храму этой буддийской республики России, который строится в Кызыле, – Обитель объяснения и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:08
2020-11-06T16:08
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
кызыл
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583334270_0:0:1302:732_1400x0_80_0_0_37996181f277a1a096f5cbc89e27eaeb.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама по просьбе лидера Тувы дал название новому главному храму этой буддийской республики России, который строится в Кызыле, – Обитель объяснения и практики учения Муни, на тибетском Тубтен Шедруб Линг.Далай-лама благословил создание этой обители в столице Тувы Кызыле еще в 2011 году. И сейчас, по словам главы республики, строительство близится к завершению."С самого начала необходимо давать объяснение учениям Будды. В Тибете мы изучаем пять основных буддийских трактатов, проливающих свет на логику, праджняпарамиту, мадхьямаку, а также винаю и абхидхарму. Виная – это свод монашеских правил, который главным образом излагается для монахов. В абхидхарме говорится о сознании и ментальных факторах... В разделе праджняпарамиты рассказывается о трех видах знания и практиках. Следующий важный аспект учения Будды – глубокое воззрение мадхьямаки, изложенный в "Мадхьямака-аватаре". Эти сочинения очень важны. Изучая их, мы можем медитировать на пустотности, на сострадании, на бодхичитте (устремлении к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.)", - пояснил Далай-лама.Глава Тувы отметил также, что местные жители хотят видеть Далай-ламу лично на церемонии благословения построенного храма."Сейчас я не могу путешествовать из-за пандемии коронавируса. Однако в будущем я хотел бы попасть на Утайшань (одну из священных гор буддизма в Китае – ред.), а после этого я смог бы, наверное, и хотел бы посетить и Монголию, и Туву", - заключил духовный лидер тибетского буддизма.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html
https://ria.ru/20201106/mantra-1583326394.html
кызыл
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583334270_0:0:976:732_1400x0_80_0_0_6ad9626a74f551ff7b479f98713a7693.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), кызыл, республика тыва

Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы

16:08 06.11.2020
 
© Фото предоставлено организаторами учений Далай-ламы для россиян Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи
 Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото предоставлено организаторами учений Далай-ламы для россиян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама по просьбе лидера Тувы дал название новому главному храму этой буддийской республики России, который строится в Кызыле, – Обитель объяснения и практики учения Муни, на тибетском Тубтен Шедруб Линг.
"Я даю название этому храму: Тубтен Шедруб Линг. Чтобы он действительно исполнял свою главную функцию в отношении учения Будды и оправдывал свое название, в нем должно объясняться и практиковаться это учение", - заявил Далай-лама на онлайн-учениях для россиян, отвечая на просьбу Тувинского главы Шолбан Кара-оола.
Далай-лама благословил создание этой обители в столице Тувы Кызыле еще в 2011 году. И сейчас, по словам главы республики, строительство близится к завершению.
"С самого начала необходимо давать объяснение учениям Будды. В Тибете мы изучаем пять основных буддийских трактатов, проливающих свет на логику, праджняпарамиту, мадхьямаку, а также винаю и абхидхарму. Виная – это свод монашеских правил, который главным образом излагается для монахов. В абхидхарме говорится о сознании и ментальных факторах... В разделе праджняпарамиты рассказывается о трех видах знания и практиках. Следующий важный аспект учения Будды – глубокое воззрение мадхьямаки, изложенный в "Мадхьямака-аватаре". Эти сочинения очень важны. Изучая их, мы можем медитировать на пустотности, на сострадании, на бодхичитте (устремлении к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.)", - пояснил Далай-лама.
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 17:59Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал, как достичь умиротворения
Глава Тувы отметил также, что местные жители хотят видеть Далай-ламу лично на церемонии благословения построенного храма.
"Сейчас я не могу путешествовать из-за пандемии коронавируса. Однако в будущем я хотел бы попасть на Утайшань (одну из священных гор буддизма в Китае – ред.), а после этого я смог бы, наверное, и хотел бы посетить и Монголию, и Туву", - заключил духовный лидер тибетского буддизма.
Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
10:58Религия и мировоззрение
Далай-лама заявил об эре болезней в мире и призвал к мужеству
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)КызылРеспублика Тыва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния