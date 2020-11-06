Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы
© Фото предоставлено организаторами учений Далай-ламы для россиян Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи
© Фото предоставлено организаторами учений Далай-ламы для россиян
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама по просьбе лидера Тувы дал название новому главному храму этой буддийской республики России, который строится в Кызыле, – Обитель объяснения и практики учения Муни, на тибетском Тубтен Шедруб Линг.
"Я даю название этому храму: Тубтен Шедруб Линг. Чтобы он действительно исполнял свою главную функцию в отношении учения Будды и оправдывал свое название, в нем должно объясняться и практиковаться это учение", - заявил Далай-лама на онлайн-учениях для россиян, отвечая на просьбу Тувинского главы Шолбан Кара-оола.
Далай-лама благословил создание этой обители в столице Тувы Кызыле еще в 2011 году. И сейчас, по словам главы республики, строительство близится к завершению.
"С самого начала необходимо давать объяснение учениям Будды. В Тибете мы изучаем пять основных буддийских трактатов, проливающих свет на логику, праджняпарамиту, мадхьямаку, а также винаю и абхидхарму. Виная – это свод монашеских правил, который главным образом излагается для монахов. В абхидхарме говорится о сознании и ментальных факторах... В разделе праджняпарамиты рассказывается о трех видах знания и практиках. Следующий важный аспект учения Будды – глубокое воззрение мадхьямаки, изложенный в "Мадхьямака-аватаре". Эти сочинения очень важны. Изучая их, мы можем медитировать на пустотности, на сострадании, на бодхичитте (устремлении к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.)", - пояснил Далай-лама.
Глава Тувы отметил также, что местные жители хотят видеть Далай-ламу лично на церемонии благословения построенного храма.
Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.