https://ria.ru/20201106/khram-1583394488.html

Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы

Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы

Далай-лама по просьбе лидера Тувы дал название новому главному храму этой буддийской республики России, который строится в Кызыле, – Обитель объяснения и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:08

2020-11-06T16:08

2020-11-06T16:08

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

кызыл

республика тыва

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама по просьбе лидера Тувы дал название новому главному храму этой буддийской республики России, который строится в Кызыле, – Обитель объяснения и практики учения Муни, на тибетском Тубтен Шедруб Линг.Далай-лама благословил создание этой обители в столице Тувы Кызыле еще в 2011 году. И сейчас, по словам главы республики, строительство близится к завершению."С самого начала необходимо давать объяснение учениям Будды. В Тибете мы изучаем пять основных буддийских трактатов, проливающих свет на логику, праджняпарамиту, мадхьямаку, а также винаю и абхидхарму. Виная – это свод монашеских правил, который главным образом излагается для монахов. В абхидхарме говорится о сознании и ментальных факторах... В разделе праджняпарамиты рассказывается о трех видах знания и практиках. Следующий важный аспект учения Будды – глубокое воззрение мадхьямаки, изложенный в "Мадхьямака-аватаре". Эти сочинения очень важны. Изучая их, мы можем медитировать на пустотности, на сострадании, на бодхичитте (устремлении к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.)", - пояснил Далай-лама.Глава Тувы отметил также, что местные жители хотят видеть Далай-ламу лично на церемонии благословения построенного храма."Сейчас я не могу путешествовать из-за пандемии коронавируса. Однако в будущем я хотел бы попасть на Утайшань (одну из священных гор буддизма в Китае – ред.), а после этого я смог бы, наверное, и хотел бы посетить и Монголию, и Туву", - заключил духовный лидер тибетского буддизма.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.

https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html

https://ria.ru/20201106/mantra-1583326394.html

кызыл

республика тыва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), кызыл, республика тыва