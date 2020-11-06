https://ria.ru/20201106/karabakh-1583466458.html

Минобороны Армении рассказало о боях в районе Шуши

Минобороны Армении рассказало о боях в районе Шуши

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга в пятницу пообещал соотечественникам, что второй по величине карабахский город Шуши... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:08

2020-11-06T22:08

2020-11-06T22:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга в пятницу пообещал соотечественникам, что второй по величине карабахский город Шуши не падет."Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп (ВС Азербайджана – ред.), наемников успешно продолжается. Наша артиллерия, пехота, другие подразделения сегодня творили чудеса…Шуши наш, Шуши не падет", - сказал Ованнисян.По его словам, бои близ Шуши не прекращаются уже два дня, в пятницу и минувшей ночью они были интенсивными и тяжелыми. "Мы с честью вышли из ситуации, обстановка изменилась, завтра она вряд ли будет прежней", - отметил представитель минобороны.Ованнисян добавил, что "артиллеристы сегодня нанесли поражение артиллерии противника".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире