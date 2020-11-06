Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201106/karabakh-1583304558.html
Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты в Тертерском районе, расположенном у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:12
2020-11-06T08:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098937_0:236:2730:1772_1400x0_80_0_0_8a1f6b22abbef21cf98c37b9c54cd022.jpg
БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты в Тертерском районе, расположенном у зоны боевых действий в Карабахе."Шестого ноября с 08:00 (07:00 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района. Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника. В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098937_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_918ce291c06634e07f610ba1ffe46aea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий

08:12 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Гаврилко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в азербайджанском Тертере близ Карабаха
Последствия обстрелов в азербайджанском Тертере близ Карабаха - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты в Тертерском районе, расположенном у зоны боевых действий в Карабахе.
"Шестого ноября с 08:00 (07:00 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района. Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника. В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Часть реактивного снаряда, упавшего на кладбище в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 08:00
"Миру интересен не Карабах, а деньги". Как выживают под обстрелами
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
06:11ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
06:09Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена
Лента новостейМолния