https://ria.ru/20201106/karabakh-1583301501.html

В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня

В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня

Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван нарушил режим прекращения огня. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:17

2020-11-06T07:17

2020-11-06T08:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

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ереван

сша

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БАКУ, 6 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван нарушил режим прекращения огня.По версии Баку, армяне атаковали из минометов и стрелкового оружия азербайджанских военных на госгранице между двумя странами."Начиная с ночи с 5 на 6 ноября до 05:00 утра позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", — сообщает пресс-служба военного ведомства.Накануне Ереван обвинил Баку в обстреле двух сел в Сюникской области на юге Армении."Полученные жалобы от мирных жителей общин Давид-Бек и Агарак, обсуждения с главами местных администраций, а также проведенные работы по установлению фактов в селах показывают, что вооруженные нападения азербайджанских вооруженных сил представляют реальную опасность для мирных жителей. В частности, установлено грубое нарушение их права на жизнь, здоровье, имущество", — заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

https://ria.ru/20201105/boeviki-1583204403.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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