https://ria.ru/20201106/karabakh-1583301501.html
В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван нарушил режим прекращения огня. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:17
2020-11-06T07:17
2020-11-06T08:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
сша
баку
азербайджан
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БАКУ, 6 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван нарушил режим прекращения огня.По версии Баку, армяне атаковали из минометов и стрелкового оружия азербайджанских военных на госгранице между двумя странами."Начиная с ночи с 5 на 6 ноября до 05:00 утра позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", — сообщает пресс-служба военного ведомства.Накануне Ереван обвинил Баку в обстреле двух сел в Сюникской области на юге Армении."Полученные жалобы от мирных жителей общин Давид-Бек и Агарак, обсуждения с главами местных администраций, а также проведенные работы по установлению фактов в селах показывают, что вооруженные нападения азербайджанских вооруженных сил представляют реальную опасность для мирных жителей. В частности, установлено грубое нарушение их права на жизнь, здоровье, имущество", — заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
https://ria.ru/20201105/boeviki-1583204403.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
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степанакерт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БАКУ, 6 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана
заявило, что Ереван нарушил режим прекращения огня.
По версии Баку, армяне атаковали из минометов и стрелкового оружия азербайджанских военных на госгранице между двумя странами.
"Начиная с ночи с 5 на 6 ноября до 05:00 утра позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", — сообщает пресс-служба военного ведомства.
Накануне Ереван обвинил Баку в обстреле двух сел в Сюникской области на юге Армении.
"Полученные жалобы от мирных жителей общин Давид-Бек и Агарак, обсуждения с главами местных администраций, а также проведенные работы по установлению фактов в селах показывают, что вооруженные нападения азербайджанских вооруженных сил представляют реальную опасность для мирных жителей. В частности, установлено грубое нарушение их права на жизнь, здоровье, имущество", — заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.
Эскалация в Нагорном Карабахе
началась 27 сентября. Армения и Азербайджан
обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США
и Франции
призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.
Ереван
и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.