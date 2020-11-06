https://ria.ru/20201106/karabakh-1583301236.html

В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе

В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении, понеся потери в живой силе и военной технике, были вынуждены отступить на различных направлениях фронта в зоне... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:14

2020-11-06T07:14

2020-11-06T07:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

москва

степанакерт

сша

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 6 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении, понеся потери в живой силе и военной технике, были вынуждены отступить на различных направлениях фронта в зоне боевых действий в Карабахе."В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. В настоящее время продолжаются боевые операции. Наши войска контролируют оперативную обстановку", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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