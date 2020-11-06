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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/immunitet-1583392448.html
Эпидемиолог отметил рост популяционного иммунитета к COVID-19 в России
Эпидемиолог отметил рост популяционного иммунитета к COVID-19 в России
Иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов РФ, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора, сообщил директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:02
2020-11-06T16:02
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
брикс
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов РФ, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. По результатам исследования в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% был зарегистрирован в 7 регионах: Татарстан (31,5%), Москва (22%), Санкт-Петербург (26%), Астраханская (27%), Московская (21%), Ленинградская (21%) и Тюменская области (24%)."Второй этап этого исследования был реализован в сентябре-октябре. По 25 регионам уже подведены основные результаты, и мы можем сказать, что в 14 из этих 25 регионах уровень коллективного иммунитета повысился", - сказал Тотолян в ходе II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме."Это крайне хорошая новость… Только в 4 регионах из 25 мы наблюдали снижение уровня коллективного иммунитета", - отметил он, не уточнив уровень иммунитета в процентном отношении.По словам Тотоляна, третий этап исследования по оценке популяционного иммунитета пройдет в конце ноября - начале декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, брикс, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, тюменская область, санкт-петербург, общество

Эпидемиолог отметил рост популяционного иммунитета к COVID-19 в России

16:02 06.11.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов РФ, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. По результатам исследования в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% был зарегистрирован в 7 регионах: Татарстан (31,5%), Москва (22%), Санкт-Петербург (26%), Астраханская (27%), Московская (21%), Ленинградская (21%) и Тюменская области (24%).
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Второй этап этого исследования был реализован в сентябре-октябре. По 25 регионам уже подведены основные результаты, и мы можем сказать, что в 14 из этих 25 регионах уровень коллективного иммунитета повысился", - сказал Тотолян в ходе II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме.
"Это крайне хорошая новость… Только в 4 регионах из 25 мы наблюдали снижение уровня коллективного иммунитета", - отметил он, не уточнив уровень иммунитета в процентном отношении.
По словам Тотоляна, третий этап исследования по оценке популяционного иммунитета пройдет в конце ноября - начале декабря.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБРИКСЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваТюменская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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