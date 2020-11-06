https://ria.ru/20201106/immunitet-1583392448.html

Эпидемиолог отметил рост популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Эпидемиолог отметил рост популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов РФ, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора, сообщил директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:02

2020-11-06T16:02

2020-11-06T16:02

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

брикс

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Иммунная прослойка населения выросла в 14 из 25 регионов РФ, участвующих в популяционном исследовании Роспотребнадзора, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. По результатам исследования в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% был зарегистрирован в 7 регионах: Татарстан (31,5%), Москва (22%), Санкт-Петербург (26%), Астраханская (27%), Московская (21%), Ленинградская (21%) и Тюменская области (24%)."Второй этап этого исследования был реализован в сентябре-октябре. По 25 регионам уже подведены основные результаты, и мы можем сказать, что в 14 из этих 25 регионах уровень коллективного иммунитета повысился", - сказал Тотолян в ходе II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме."Это крайне хорошая новость… Только в 4 регионах из 25 мы наблюдали снижение уровня коллективного иммунитета", - отметил он, не уточнив уровень иммунитета в процентном отношении.По словам Тотоляна, третий этап исследования по оценке популяционного иммунитета пройдет в конце ноября - начале декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

тюменская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, брикс, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, тюменская область, санкт-петербург, общество