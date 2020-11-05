В Совфеде оценили решение Киева выйти из антимонопольного договора с СНГ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Решение Украины выйти из договора с СНГ по антимонопольной политике стоит в череде других, направленных на развал собственной экономики, сказал РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Украина изначально не принимала участие во многих договоренностях, отказывалась ставить подпись под общими соглашениями стран содружества, начиная с момента обретения своей независимости", - сказал законодатель.
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Теперь же, по его словам, Украина идет по пути разрушения даже тех договоренностей, которые действовали раньше. "Такая позиция Киева направлена против Украины, она привела к тому, что экономика страны не просто в удручающем, в катастрофическом состоянии", - подчеркнул сенатор.
Он отметил, что Украине нужно было сохранять кооперацию со странами СНГ, "это тот рынок, на котором они могли заработать". Вместо этого Киев уповает на помощь Запада, "но кредиты нужно отдавать", - сказал Цеков.
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Он также отметил, что Россия не пострадает от решения Украины, страна успешно решает вопросы по импортозамещению.
"Мы успешно противостоим западным санкциям, которые более глобальны. Решение Украины на российской экономике не скажется", - подчеркнул он.
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