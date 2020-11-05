https://ria.ru/20201105/stepanakert-1583239980.html

В окрестностях Степанакерта слышны взрывы и артиллерийские выстрелы

В окрестностях Степанакерта слышны взрывы и артиллерийские выстрелы

Серии артиллерийских выстрелов и взрывов слышны на юго-востоке от Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:18

2020-11-05T18:18

2020-11-05T18:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 5 ноя - РИА Новости. Серии артиллерийских выстрелов и взрывов слышны на юго-востоке от Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Начиная со второй половины четверга и по настоящее время на юго-востоке от Степанакерта отчетливо слышны звуки артиллерийских выстрелов и взрывы разной мощности.Ситуация в самом городе остается спокойной. Ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики не было, сирена воздушной тревоги не включалась, передает корреспондент РИА Новости.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире