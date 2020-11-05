https://ria.ru/20201105/soznanie-1583252175.html

Далай-лама надеется исследовать "тонкое сознание" с российскими учеными

Далай-лама надеется исследовать "тонкое сознание" с российскими учеными

Далай-лама заявил, что надеется с помощью российских ученых исследовать "тончайший уровень сознания" и объяснить феномен сохранения нетленными тел некоторых... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:23

2020-11-05T19:23

2020-11-05T20:30

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил, что надеется с помощью российских ученых исследовать "тончайший уровень сознания" и объяснить феномен сохранения нетленными тел некоторых практикующих буддийских монахов после их смерти и прекращения работы мозга."Недавно умер один из монахов, однако тело его пребывает, будто живое, не разлагается. Потому что в нем присутствует наитончайшее сознание ясного света (в буддизме - высший уровень сознания, проявление которого способствует достижению пробуждения – ред.). Это то, что мы можем исследовать вместе с учеными. Также можно было бы изучать тонкую энергетическую структуру тела и связанные с ней буддийские практики управления ветрами ("тонкими энергиями" – ред.) и каналами", - сказал Далай-лама в четверг на первых онлайн-учениях для россиян, отвечая на вопрос профессора МГУ Александра Каплана о тонкостях буддийского взгляда на мозг.Далай-лама отметил, что его "российский друг" академик Святослав Медведев уже приступил к изучению влияния медитации на мозг. Для этих целей он открыл в тибетских буддийских монастырях на юге Индии два научных центра исследований медитации и измененных состояний сознания."Когда останавливается дыхание, сердцебиение, прекращается активность мозга, принято говорить, что наступила смерть. Но сейчас мы своими глазами видим, что тела людей, которые занимаются практиками тонких энергий, остаются будто живыми еще как минимум несколько дней. Мы не можем дать объяснения этому феномену, исходя только из устройства мозга. Его можно объяснить лишь существованием тончайшего сознания", - добавил духовный лидер.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php.В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около 1,5 тысячи россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше 3 тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20191114/1560904611.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583186704.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ)