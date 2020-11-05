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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/shusha-1583255353.html
Армения заявила об уничтожении азербайджанских военных близ Шуши
Армения заявила об уничтожении азербайджанских военных близ Шуши
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг об уничтожении военнослужащих ВС Азербайджана близ карабахского города Шуши. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:38
2020-11-05T19:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг об уничтожении военнослужащих ВС Азербайджана близ карабахского города Шуши.По ее словам, в течение дня в зоне конфликта продолжались боевые действия, "силы ВС Азербайджана на разных направлениях предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы подразделениями Армии обороны Карабаха".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об уничтожении азербайджанских военных близ Шуши

19:38 05.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в городе Шуша
Последствия обстрела в городе Шуша - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг об уничтожении военнослужащих ВС Азербайджана близ карабахского города Шуши.
По ее словам, в течение дня в зоне конфликта продолжались боевые действия, "силы ВС Азербайджана на разных направлениях предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы подразделениями Армии обороны Карабаха".
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта

"В частности, небольшие силы противника, замеченные в районе сел Карин Так и Лисагор (близ Шуши - ред.), были уничтожены снайперскими огнем и иными средствами огневого поражения. В направлении Шуши было зафиксировано скопление бронетехники ВС Азербайджана. Подразделениям Армии обороны удалось уничтожить военную технику противника", - говорится в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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