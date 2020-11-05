https://ria.ru/20201105/rynok-1583245142.html

Китай обещает расширить рынок

Китай обещает расширить рынок

В Шанхае 5 ноября открывается Третья Китайская международная импортная ЭКСПО - первое с начала пандемии COVID-19 глобальное торгово-экономическое мероприятие,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:43

2020-11-05T18:43

2020-11-05T18:43

россия-китай: главное

россия

си цзиньпин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

китай

шанхай

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МОСКВА, 5 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае 5 ноября открывается Третья Китайская международная импортная ЭКСПО - первое с начала пандемии COVID-19 глобальное торгово-экономическое мероприятие, которое проводится в штатном режиме. Это стало свидетельством быстрого постэпидемического восстановления экономики КНР и обещанием новых возможностей на китайских рынках для зарубежных поставщиков."Проведение ЭКСПО по графику - мощный сигнал всему миру о том, что Китай восстановился после эпидемии коронавируса, а также демонстрация решимости Китая сыграть важную роль в глобальном развитии за счет открытости рынков и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил генеральный директор участвующей в ярмарке L’Oreal Group Жан-Поль Агон.Территория бизнес-экспозиции на нынешней ЭКСПО расширена до 360 тысяч квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2019 году. Зарубежный бизнес проявляет большой интерес к мероприятию, что неудивительно, учитывая продолжающееся на фоне пандемии затяжное падение рынков. Для многих иностранных поставщиков наращивание поставок в возрождающую потребление КНР - если не "спасательный круг", то очень хорошая возможность для поддержания бизнеса. По мнению абсолютного большинства экономистов, розничные продажи в Китае вернутся на доэпидемический уровень уже к началу - середине 2021 года. По прогнозу инвестбанка UBS, в ближайшие пять лет объем внутреннего потребления в КНР увеличится в полтора раза: с 8 триллионов долларов в 2020-м до 12 триллионов в 2025 году. Это создает огромные возможности для зарубежных поставщиков. Напомним, что еще на открытии Первой импортной ЭКСПО в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что общий объем китайского импорта товаров и услуг в ближайшие 15 лет составит 40 триллионов долларов. В том числе будет импортировано товаров на 30 триллионов и услуг на 10 триллионов. Можно быть уверенным, что Китай этот план выполнит, даже несмотря на форс-мажор коронавирусной пандемии.Третья импортная ЭКСПО также расширяет структурное представительство зарубежных компаний. Помимо традиционных павильонов робототехники, автомобилей, пищевой продукции и товаров народного потребления, на выставке впервые откроется павильон спорта и спортивных принадлежностей. В Китае, где уже дан 500-дневный отсчет до старта зимних Олимпийских игр-2022, стремительно растет спрос на спортивные товары и услуги, в том числе за счет правительственной поддержки. В частности, на развитие физкультуры и спорта в стране с 2016 по 2020 год выделено 1,5 триллиона юаней (порядка 220 миллиардов долларов). К Олимпиаде правительство поставило задачу привлечь к зимним видам спорта 300 миллионов человек, фактически каждого пятого жителя КНР.Расширены не только офлайновые, но и интернет-площадки нынешней ЭКСПО. Значимым событием станет организованная Медиакорпорацией Китая на торговой площадке TMall онлайн-акция по продажам и продвижению зарубежных товаров на китайском рынке. Запланированный на 7 ноября четырехчасовой шопинг-марафон будет вести интернет-знаменитость Вэй Я, она профессионально занимается онлайн-продажами. В октябре лишь за три часа прямого онлайн-эфира ей удалось продать товаров на более, чем 3 миллиарда юаней (почти 500 миллионов долларов). Организаторы акции отмечают, что шопинг-марафон - не просто единовременная масштабная распродажа, а долгосрочный проект. "На площадке TMall у каждого продавца есть рейтинг, на который ориентируются покупатели. Этот рейтинг учитывает объемы продаж и узнаваемость бренда. Вовлечение интернет-знаменитостей, волна покупок - все это резко повышает рейтинг, что в долгосрочной перспективе привлекает все больше и больше клиентов", - объясняют организаторы промоакции.Первый час промоакции 7 ноября будет посвящен исключительно российским товарам. Это станет значимой поддержкой российскому присутствию на Третьей импортной ЭКСПО. Ранее в российском Минпромторге в интервью информслужбе "Россия - Китай: главное" сообщили, что "ввиду ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, организация национальной экспозиции в рамках нынешней импортной ЭКСПО, а также масштабное участие российских компаний с экспонатами не представляются возможными". В посольстве России сообщили, что на выставке в Шанхае будут представлены 14 российских предприятий, что значительно меньше по сравнению с российским присутствием на предыдущих экспозициях. В российских бизнес-кругах пояснили, что для бизнесмена присутствие на китайской импортной ЭКСПО будет означать месяц на карантине: 14 дней по прибытии в Китай и 14 дней по возвращении в Россию. "Редкий предприниматель может позволить себе такую роскошь", - отметил один из находящихся в Шанхае российских бизнесменов.Снижение физического российского представительства будет с лихвой компенсировано за счет онлайн-площадок. Как заявили в российском Минпромторге, одновременно с открытием ЭКСПО Россия запускает месячную кампанию по продвижению товаров на китайском рынке. "В период с 5 ноября по 5 декабря 2020 года Российский экспортный центр по инициативе и при поддержке министерства промышленности и торговли РФ организует международную многоотраслевую деловую миссию в Китайскую Народную Республику в онлайн-формате, в рамках которой планируется провести конференцию, а также организовать не менее двухсот целевых переговоров среди компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта своей продукции или планирующих начать экспортную деятельность". Основными темами для обсуждения станут влияние пандемии на развитие двусторонних торгово-экономических отношений и межрегиональное сотрудничество России и Китая. "С российской стороны предполагается участие руководства Минпромторга и Минсельхоза России, губернаторов Амурской, Свердловской, Ярославской областей, Хабаровского края, а также Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Российского экспортного центра, Российского союза промышленников и предпринимателей", - пояснил собеседник "Россия - Китай: главное".По мнению посла России в КНР Андрея Денисова, развитие сотрудничества на онлайн-площадках является одним из перспективных направлений укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В интервью Медиакорпорации Китая дипломат напомнил, что в 2019 году 90% импортных заказов по электронной торговле российские покупатели делают в Китае, а если мерить по стоимости - 60% электронной торговли в России приходится на Китай.Оценивая общее состояние и перспективы российско-китайской торговли, посол отметил, что, несмотря на пандемию, двусторонний товарооборот остался практически на уровне прошлого года с очень незначительным падением примерно в 2% по итогам трех кварталов. Осень принесла положительную динамику. "В сентябре российский экспорт в Китай и китайские поставки в Россию росли темпами 7-8%. По итогам года мы выйдем на отметку товарооборота в 110-112 миллиардов долларов, сохранив уровень 2019 года", - констатировал дипломат.При такой позитивной динамике актуальной остается задача удвоения объема российско-китайской торговли и доведения его до 200 миллиардов долларов к середине нынешнего десятилетия, отметил Денисов. "Конечно, это не самоцель, которую нужно добиваться любой ценой. Важен качественный рост. Но никто задач удвоения товарооборота не снимал. Непреодолимых препятствий на пути к этим показателям нет", - отметил он.

https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html

https://ria.ru/20200907/batareyki-1576886853.html

https://ria.ru/20200827/sotrudnichestvo-1576394220.html

https://ria.ru/20200630/1573664955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, шанхай