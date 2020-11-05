https://ria.ru/20201105/karabakh-1583276006.html

Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху

Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость скорейшего выполнения московских договоренностей по... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:42

2020-11-05T22:42

2020-11-05T22:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

хайко маас

нагорный карабах

сергей лавров

германия

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость скорейшего выполнения московских договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров."Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хайко маас, нагорный карабах, сергей лавров, германия, азербайджан, армения, в мире