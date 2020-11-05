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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/karabakh-1583276006.html
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость скорейшего выполнения московских договоренностей по... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:42
2020-11-05T22:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
хайко маас
нагорный карабах
сергей лавров
германия
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость скорейшего выполнения московских договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров."Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
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нагорный карабах
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россия, хайко маас, нагорный карабах, сергей лавров, германия, азербайджан, армения, в мире

Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху

22:42 05.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрелов Степанакерта
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрелов Степанакерта - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость скорейшего выполнения московских договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияХайко МаасНагорный КарабахСергей ЛавровГерманияАзербайджанАрменияВ мире
 
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