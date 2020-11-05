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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/karabakh-1583217317.html
Ереван завел дело из-за азербайджанских беспилотников в небе Армении
Ереван завел дело из-за азербайджанских беспилотников в небе Армении
Военная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после заявлений о применении ВС Азербайджана военных беспилотных летательных аппаратов в воздушном... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:55
2020-11-05T16:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Военная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после заявлений о применении ВС Азербайджана военных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики, сообщается в четверг на сайте армянской генпрокуратуры.В среду пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении четырех азербайджанских беспилотников в Гегаркуникской области страны. В свою очередь минобороны Азербайджана заявляет, что БПЛА армии страны не выполняют полеты над территорией Армении."Вооруженные силы Азербайджана, посягнув на территориальную целостность Республики Армения и развязав агрессивную войну, применили беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве близ сел Хачахпюр, Шатджрек, Мец Масрик и Акунк Гегаркуникской области. Беспилотники были обнаружены и уничтожены вооруженными силами Армении", - говорится в сообщении.Ведомство заявляет, что военно-политическое руководство Азербайджана "преднамеренно и целенаправленно избрало в качестве мишеней мирное население и гражданские объекты в глубоком тылу", "нарушив соглашение о прекращении огня 1994 года, запрет на ведение агрессивной войны, закрепленный резолюцией XXIX сессии Генассамблеи ООН, Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, а также норм обычного гуманитарного права"."По данному факту в отделе по надзору за расследованием особо важных дел центральной военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям УК "развязывание или ведение агрессивной войны", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", "нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц", "нападение неизбирательного характера, поражающее гражданское население или гражданские объекты", - заявили в генпрокуратуре, добавив, что дело направлено в Следственный комитет.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
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минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Ереван завел дело из-за азербайджанских беспилотников в небе Армении

16:55 05.11.2020
 
© Фото : Armenian unified infocenterСбитый ВС НКР в Аскеране азербайджанский БПЛА
Сбитый ВС НКР в Аскеране азербайджанский БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Военная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после заявлений о применении ВС Азербайджана военных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики, сообщается в четверг на сайте армянской генпрокуратуры.
В среду пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении четырех азербайджанских беспилотников в Гегаркуникской области страны. В свою очередь минобороны Азербайджана заявляет, что БПЛА армии страны не выполняют полеты над территорией Армении.
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"Вооруженные силы Азербайджана, посягнув на территориальную целостность Республики Армения и развязав агрессивную войну, применили беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве близ сел Хачахпюр, Шатджрек, Мец Масрик и Акунк Гегаркуникской области. Беспилотники были обнаружены и уничтожены вооруженными силами Армении", - говорится в сообщении.
Ведомство заявляет, что военно-политическое руководство Азербайджана "преднамеренно и целенаправленно избрало в качестве мишеней мирное население и гражданские объекты в глубоком тылу", "нарушив соглашение о прекращении огня 1994 года, запрет на ведение агрессивной войны, закрепленный резолюцией XXIX сессии Генассамблеи ООН, Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, а также норм обычного гуманитарного права".
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"По данному факту в отделе по надзору за расследованием особо важных дел центральной военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям УК "развязывание или ведение агрессивной войны", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", "нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц", "нападение неизбирательного характера, поражающее гражданское население или гражданские объекты", - заявили в генпрокуратуре, добавив, что дело направлено в Следственный комитет.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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