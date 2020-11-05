https://ria.ru/20201105/karabakh-1583200143.html

Ереван заявил о срыве согласования позиции по Карабаху членом Совбеза ООН

Ереван заявил о срыве согласования позиции по Карабаху членом Совбеза ООН

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил в четверг, что одно из государств-постоянных членов Совбеза ООН сорвало на закрытой встрече... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:13

2020-11-05T16:13

2020-11-05T16:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

шаварш кочарян

обсе

василий небензя

совет безопасности оон

москва

оон

сша

армения

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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил в четверг, что одно из государств-постоянных членов Совбеза ООН сорвало на закрытой встрече совета согласование единой позиции, касающейся эскалации конфликта в Карабахе. При этом он отказался называть эту страну.Ранее Совбез ООН дважды обсуждал ситуацию в регионе в рамках закрытых встреч. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил позднее, что Совет безопасности может вернуться к обсуждению карабахского конфликта в случае, если ситуация в зоне конфликта ухудшится.По словам Кочаряна, в Совбезе ООН после начала эскалации конфликта в Карабахе прошло закрытое обсуждение, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые также являются постоянными членами СБ, "представили очень сбалансированный подход, который должен был быть озвучен по итогам обсуждений председателем, на тот момент представителем России"."Речь шла о необходимости незамедлительного прекращения огня, недопустимости вмешательства третьих стран и присутствия боевиков. И представьте, я называть не буду, но нашлась страна, постоянный член Совета безопасности ООН, которая, по сути, сорвала это. В результате мы выслушали непонятные формулировки всего лишь с призывом к прекращению огня", - сказал Кочарян. По его словам, это показывает, как трудно в ООН принимаются решения, связанные с конфликтами.При этом замглавы МИД заявил, что ряд международных организаций высказывают четкие позиции, касающиеся нарушений прав человека и военных преступлений в ходе эскалации конфликта в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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