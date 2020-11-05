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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/batareya-1583257960.html
Азербайджан заявил об уничтожении артиллерийской батареи ВС Армении
Азербайджан заявил об уничтожении артиллерийской батареи ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении батареи 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении на Агдамском направлении в Карабахе. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:54
2020-11-05T19:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 5 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении батареи 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении на Агдамском направлении в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об уничтожении артиллерийской батареи ВС Армении

19:54 05.11.2020
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении батареи 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении на Агдамском направлении в Карабахе.

"В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделения азербайджанской армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении. В результате ударов среди личного состава имеются убитые и раненые. Огневым ударом было взорвано большое количество боеприпасов и полностью выведены из строя артиллерийские установки противника", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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