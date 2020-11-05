https://ria.ru/20201105/avariya-1583190068.html

Пострадавшая при ДТП в центре Москвы раскрыла детали аварии

Пострадавшая при ДТП в центре Москвы раскрыла детали аварии

Пострадавшая в ДТП с автомобилем, врезавшимся в остановку в Москве, рассказала РБК о произошедшем. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:29

2020-11-05T15:29

2020-11-05T16:58

следственный комитет россии (ск рф)

рбк (медиагруппа)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пострадавшая в ДТП с автомобилем, врезавшимся в остановку в Москве, рассказала РБК о произошедшем.По словам женщины по имени Татьяна, она забирала младшую сестру из школы, вместе с ней они пришли на остановку около станции метро "Маяковская" и сели ждать автобус — он должен был приехать через несколько минут. С женщиной был и ее сын. "Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — сказала Татьяна. После того как автомобиль влетел в остановку, женщине зажало ногу. А вот ее сестра пострадала сильнее."На нее пришелся сильный удар, осколки полетели в глаза, шею, спину, ноги придавило сильно", — уточнила собеседница издания.Сейчас пострадавшая находится в больнице, у нее болит правая нога, а также есть ссадины. Ее сын отделался лишь испугом.ДТП с участием Nissan Qashqai произошло сегодня днем на Садовой-Триумфальной. За рулем автомобиля, врезавшегося в остановку общественного транспорта, находилась женщина. По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением. Кроме того, выяснилось, что за ней числятся четыре штрафа: они все оплачены.Пострадали три человека, в том числе ребенок. В главке Следственного комитета подтвердили информацию только о двух пострадавших.

https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html

https://ria.ru/20201105/dtp-1583181697.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), рбк (медиагруппа), москва, происшествия