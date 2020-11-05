Пострадавшая при ДТП в центре Москвы раскрыла детали аварии
ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.
ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.
Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.
Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.
Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.
"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.
"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.
Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.
Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.
За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.
За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.
По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.
По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.
Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.
Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.
Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.
Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.
ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.
Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.
Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.
"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.
Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.
За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.
По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.
Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.
Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.