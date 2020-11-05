https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html

ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку

ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку

Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце, есть пострадавшие. Кадры с места ДТП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:55

2020-11-05T16:55

2020-11-05T18:18

москва

фото

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Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце, есть пострадавшие. Кадры с места ДТП — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, фото, фото