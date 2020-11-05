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ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку
ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку
Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце, есть пострадавшие. Кадры с места ДТП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.11.2020
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Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце, есть пострадавшие. Кадры с места ДТП — в фотоленте Ria.ru.
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москва, фото, фото

ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку

16:55 05.11.2020 (обновлено: 18:18 05.11.2020)
 
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Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце, есть пострадавшие. Кадры с места ДТП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.

В центре Москвы машина въехала в остановку
1 из 10

ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.

Работники коммунальной службы на месте ДТП
2 из 10

Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.

Сотрудники ДПС рядом с автомобилем, который въехал в остановку общественного транспорта
3 из 10

Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.

Остановка общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
4 из 10

"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.

Эвакуатор эвакуирует автомобиль с места ДТП
5 из 10

Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.

Полицейский рядом с остановкой общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
6 из 10

За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.

Остановка общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
7 из 10

По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.

Эвакуатор эвакуирует автомобиль с места ДТП
8 из 10

Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.

Остановка общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
9 из 10

Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобиль убрали с места ДТП.

Работники коммунальной службы ликвидируют последствия ДТП на остановке
10 из 10

Автомобиль убрали с места ДТП.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МоскваФото
 
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