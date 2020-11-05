https://ria.ru/20201105/dtp-1583167620.html

В центре Москвы автомобиль въехал в остановку

В центре Москвы автомобиль въехал в остановку

В центре Москвы автомобиль въехал в остановку, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:47

2020-11-05T13:47

2020-11-05T15:06

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В центре Москвы автомобиль въехал в остановку, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. Инцидент произошел на Садовой-Триумфальной, 16, строение 1. По данным московской Госавтоинспекции, пострадали три человека, в том числе, один ребенок. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что травмы получили две женщины и девочка примерно десяти лет.По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлии Ивановой, девочку госпитализировали, насколько тяжелые травмы она получила, неизвестно.На месте работают оперативные службы, также прибыли три бригады скорой помощи и один реанимобиль.Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, за рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина. Некоторое время она продолжала сидеть внутри, накинув на голову капюшон. Затем ее увезли в полицию.В столичном Центре организации дорожного движения РИА Новости сообщили, что в районе ДТП движение ограничено, пробка растянулась на два километра. Власти призывают объезжать этот участок.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент ДТП на Садовом кольце Машина въехала в автобусную остановку на Садовом кольце в центре Москвы (близ метро "Маяковская"), 3 человека пострадали 2020-11-05T13:47 true PT0M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия