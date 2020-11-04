Азербайджан опроверг сообщение Армении об уничтожении трех танков
14:05 04.11.2020 (обновлено: 14:06 04.11.2020)
БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что армия страны имеет тактическое, огневое и территориальное преимущество над ВС Армении на ходжавендском направлении фронта, на юго-востоке зоны боевых действий в Карабахе.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы трех подбитых танках азербайджанской армии на южном участке фронта не соответствует действительности и полностью ложная. На ходжавендском направлении фронта азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущество над противником", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.