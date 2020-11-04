https://ria.ru/20201104/ranenye-1583007710.html
Омбудсмен в Карабахе заявил о 144 раненых мирных жителях
Омбудсмен в Карабахе заявил о 144 раненых мирных жителях
Число раненых мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в результате обстрелов ВС Азербайджана выросло до 144, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:44
2020-11-04T12:44
2020-11-04T12:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Число раненых мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в результате обстрелов ВС Азербайджана выросло до 144, заявил в среду журналистам защитник прав человека Карабаха Артак Бегларян.Второго ноября Бегларян сообщил о 46 погибших мирных жителях и 142 раненых."По последним данным, в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) погибли как минимум 46 мирных жителей, 144 ранены", - сказал Бегларян. По его словам, пострадавшие могут быть и в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия."Повреждены свыше 13,8 тысячи объектов недвижимости, 2,1 тысячи машин, 3,1 тысячи единиц инфраструктуры, объектов общественного и производственного значения, в том числе линии электропередачи, сети связи, системы водо- и газоснабжения, мосты, детские сады, школы, больницы, центры культуры", - сказал омбудсмен. В частности, он сообщил, что повреждены здания 61 школы и 10 детских садов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости.
Число раненых мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике
в результате обстрелов ВС Азербайджана
выросло до 144, заявил в среду журналистам защитник прав человека Карабаха Артак Бегларян.
Второго ноября Бегларян сообщил о 46 погибших мирных жителях и 142 раненых.
"По последним данным, в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) погибли как минимум 46 мирных жителей, 144 ранены", - сказал Бегларян. По его словам, пострадавшие могут быть и в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия.
"Повреждены свыше 13,8 тысячи объектов недвижимости, 2,1 тысячи машин, 3,1 тысячи единиц инфраструктуры, объектов общественного и производственного значения, в том числе линии электропередачи, сети связи, системы водо- и газоснабжения, мосты, детские сады, школы, больницы, центры культуры", - сказал омбудсмен. В частности, он сообщил, что повреждены здания 61 школы и 10 детских садов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт
. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку
оказывает Анкара
. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США
и Франции
призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву
9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван
и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.