https://ria.ru/20201104/navalnyy-1583005358.html

Немецкий депутат назвал реакцию Берлина на дело Навального неадекватной

Немецкий депутат назвал реакцию Берлина на дело Навального неадекватной

Парламентарии ФРГ и РФ на встрече в Москве признали "неадекватной" реакцию Берлина на ситуацию вокруг Алексея Навального, в бундестаге намерены добиться... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:27

2020-11-04T12:27

2020-11-04T12:27

госпитализация алексея навального

вальдемар гердт

алексей навальный

госдума рф

бундестаг германии

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Парламентарии ФРГ и РФ на встрече в Москве признали "неадекватной" реакцию Берлина на ситуацию вокруг Алексея Навального, в бундестаге намерены добиться расследования дела Навального в сотрудничестве с Россией, рассказал РИА Новости участник консультаций, член международного комитета бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии")."Не совсем адекватной была реакция немецкой стороны на предполагаемое отравление господина Навального, и неадекватным считается и является нежелание предоставить пробы, доказательства... Немецкая сторона не отвечает на запросы российской стороны. Мы постараемся добиться более тесного сотрудничества, чтобы этот случай был действительно расследован, чтобы мы могли в дальнейшем предотвращать такую неадекватную реакцию. Эти вопросы обсуждались", - сказал Гердт.В начале недели депутаты Госдумы и немецкого бундестага обсудили в Москве перспективы отношений двух стран после инцидента с Навальным. В начале октября парламентарии в онлайн-формате уже обсуждали эту проблематику. Тогда глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев пригласил немецких коллег посетить Москву и продолжить совместную работу. Кроме того, в сентябре комиссия Госдумы подготовила и направила обращение к коллегам из бундестага с предложением создать рабочую группу по инциденту.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581699397.html

https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580408586.html

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, вальдемар гердт, алексей навальный, госдума рф, бундестаг германии, берлин (город), в мире