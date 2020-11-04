https://ria.ru/20201104/karabakh-1583043476.html

Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль семь населенных пунктов в Карабахе. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:01

2020-11-04T17:01

2020-11-04T17:04

ильхам алиев

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль семь населенных пунктов в Карабахе."Азербайджанская армия освободила от оккупации села Миряк, Кавдар Джабраильского, Мешедиисмайыллы, Шафибейли Зангиланского, Башарат, Гаракишилер, Гарачаллы Губадлинского районов", - написал глава государства на своей странице в Twitter.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире