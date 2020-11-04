https://ria.ru/20201104/karabakh-1583035650.html

Путин: ситуацию в Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем

Путин: ситуацию в Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем

Ситуацию в Нагорном Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем, не прибегая к оружию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:00

2020-11-04T16:00

2020-11-04T16:23

нагорный карабах

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ситуацию в Нагорном Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем, не прибегая к оружию, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что российская сторона находится "в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном".

https://ria.ru/20201104/karabakh-1583034740.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире