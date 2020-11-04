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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/karabakh-1583000934.html
Азербайджан заявил, что вывел из строя армянскую зенитную установку
Азербайджан заявил, что вывел из строя армянскую зенитную установку
Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя зенитной установки ВС Армении М55. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:58
2020-11-04T11:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя зенитной установки ВС Армении М55."Третьего ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении М55, выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта. Следует отметить, что 3-пушечная зенитная установка 20-миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.Видеокадры операции представлены на официальном Telegram-канале Минобороны Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
https://ria.ru/20201104/karabakh-1582976850.html
нагорный карабах
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минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Азербайджан заявил, что вывел из строя армянскую зенитную установку

11:58 04.11.2020
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя зенитной установки ВС Армении М55.
"Третьего ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении М55, выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта. Следует отметить, что 3-пушечная зенитная установка 20-миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.
Видеокадры операции представлены на официальном Telegram-канале Минобороны Азербайджана.
Часть реактивного снаряда, упавшего на кладбище в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:00
"Миру интересен не Карабах, а деньги". Как выживают под обстрелами
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
09:11Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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