Армения заявила о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках

ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Силы ПВО Армении на территории республики сбили азербайджанский беспилотник, написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.Она уточнила, что инцидент произошел "в районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении" примерно в 20:00 (19:00 мск).Позднее Степанян написала о еще трех сбитых аппаратах — примерно в 20:15 (19:15 мск) на участке Масрик-Сотк, в 21:00 на участке Мец Масрик - Сотк Гегаркуникской области и в 21.30 (20.30 мск) над селом Акунк.В Баку, в свою очередь, эти заявления Еревана опровергли. В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что "азербайджанские БПЛА не выполняют полеты над территорией Армении".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Силы ПВО Армении на территории республики сбили азербайджанский беспилотник, написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Она уточнила, что инцидент произошел "в районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении" примерно в 20:00 (19:00 мск).
Позднее Степанян написала о еще трех сбитых аппаратах — примерно в 20:15 (19:15 мск) на участке Масрик-Сотк, в 21:00 на участке Мец Масрик - Сотк Гегаркуникской области и в 21.30 (20.30 мск) над селом Акунк.
В Баку, в свою очередь, эти заявления Еревана опровергли. В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что "азербайджанские БПЛА не выполняют полеты над территорией Армении".
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
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