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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/bespilotnik-1583065219.html
Армения заявила о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках
Армения заявила о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках
Силы ПВО Армении на территории республики сбили азербайджанский беспилотник, написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:51
2020-11-04T23:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Силы ПВО Армении на территории республики сбили азербайджанский беспилотник, написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.Она уточнила, что инцидент произошел "в районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении" примерно в 20:00 (19:00 мск).Позднее Степанян написала о еще трех сбитых аппаратах — примерно в 20:15 (19:15 мск) на участке Масрик-Сотк, в 21:00 на участке Мец Масрик - Сотк Гегаркуникской области и в 21.30 (20.30 мск) над селом Акунк.В Баку, в свою очередь, эти заявления Еревана опровергли. В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что "азербайджанские БПЛА не выполняют полеты над территорией Армении".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках

19:51 04.11.2020 (обновлено: 23:50 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в разрушенной квартире в Степанакерте
Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Силы ПВО Армении на территории республики сбили азербайджанский беспилотник, написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Она уточнила, что инцидент произошел "в районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении" примерно в 20:00 (19:00 мск).
Позднее Степанян написала о еще трех сбитых аппаратах — примерно в 20:15 (19:15 мск) на участке Масрик-Сотк, в 21:00 на участке Мец Масрик - Сотк Гегаркуникской области и в 21.30 (20.30 мск) над селом Акунк.
В Баку, в свою очередь, эти заявления Еревана опровергли. В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что "азербайджанские БПЛА не выполняют полеты над территорией Армении".
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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