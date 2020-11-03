https://ria.ru/20201103/napadenie-1582741747.html

На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области

На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:29

2020-11-03T00:29

2020-11-03T00:29

ситуация на украине

днепропетровская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:83:3030:1787_1400x0_80_0_0_6f8dfbccceb403fdeaa94a856588ef64.jpg

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции в понедельник.За данное нарушение виновным может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20200506/1571028978.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, днепропетровская область, украина, в мире