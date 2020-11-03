https://ria.ru/20201103/napadenie-1582741747.html
На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:29
2020-11-03T00:29
2020-11-03T00:29
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днепропетровская область
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции в понедельник.За данное нарушение виновным может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20200506/1571028978.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, днепропетровская область, украина, в мире