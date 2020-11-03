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На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:29
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ситуация на украине
днепропетровская область
украина
в мире
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции в понедельник.За данное нарушение виновным может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.
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днепропетровская область
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ситуация на украине, днепропетровская область, украина, в мире

На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области

00:29 03.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста в Каменском Днепропетровской области, сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции в понедельник.
"Сорокачетырехлетний горожанин забрал у журналиста фотоаппарат, из которого извлек флэш-носитель, чем помешал выполнению профессиональной деятельности журналиста. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
За данное нарушение виновным может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.
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