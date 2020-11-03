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Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене
Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене
Денис Мацуев и Венский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева едут на гастроли в Японию, сообщил пианист на своей странице в фейсбуке. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:46
2020-11-03T14:46
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
денис мацуев
валерий гергиев
вена
япония
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Денис Мацуев и Венский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева едут на гастроли в Японию, сообщил пианист на своей странице в фейсбуке. "У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым", — написал музыкант.Накануне Денис Мацуев, Валерий Гергиев и весь оркестр провели в гостинице в Вене между центром города и аэропортом целый день на изоляции, сдав тест на COVID-19. Музыкант выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта, произошедшего вчера в Вене. "Безумный год. Берегите себя", — написал он. Сегодня они чартерным рейсом летят в Японию, где им также предстоит сдача анализа и однодневный карантин. Только после этого начнутся гастроли. "Они будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности: нам запрещено в свободное от концертов время выходить из номера отеля. Даже при наличии отрицательного результата теста", — поделился Денис Мацуев.Несмотря на все сложности, он назвал эти гастроли "огромным счастьем" и пообещал рассказывать о них в режиме живых трансляций.
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, вена, япония

Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

14:46 03.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Денис Мацуев и Венский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева едут на гастроли в Японию, сообщил пианист на своей странице в фейсбуке.
"У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым", — написал музыкант.
Накануне Денис Мацуев, Валерий Гергиев и весь оркестр провели в гостинице в Вене между центром города и аэропортом целый день на изоляции, сдав тест на COVID-19.
Музыкант выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта, произошедшего вчера в Вене. "Безумный год. Берегите себя", — написал он.
Сегодня они чартерным рейсом летят в Японию, где им также предстоит сдача анализа и однодневный карантин. Только после этого начнутся гастроли.
"Они будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности: нам запрещено в свободное от концертов время выходить из номера отеля. Даже при наличии отрицательного результата теста", — поделился Денис Мацуев.
Несмотря на все сложности, он назвал эти гастроли "огромным счастьем" и пообещал рассказывать о них в режиме живых трансляций.
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