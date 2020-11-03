https://ria.ru/20201103/matsuev-1582823108.html

Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

Денис Мацуев и Венский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева едут на гастроли в Японию, сообщил пианист на своей странице в фейсбуке. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:46

2020-11-03T14:46

2020-11-03T14:46

культура

коронавирус covid-19

музыка

новости культуры

денис мацуев

валерий гергиев

вена

япония

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Денис Мацуев и Венский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева едут на гастроли в Японию, сообщил пианист на своей странице в фейсбуке. "У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым", — написал музыкант.Накануне Денис Мацуев, Валерий Гергиев и весь оркестр провели в гостинице в Вене между центром города и аэропортом целый день на изоляции, сдав тест на COVID-19. Музыкант выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта, произошедшего вчера в Вене. "Безумный год. Берегите себя", — написал он. Сегодня они чартерным рейсом летят в Японию, где им также предстоит сдача анализа и однодневный карантин. Только после этого начнутся гастроли. "Они будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности: нам запрещено в свободное от концертов время выходить из номера отеля. Даже при наличии отрицательного результата теста", — поделился Денис Мацуев.Несмотря на все сложности, он назвал эти гастроли "огромным счастьем" и пообещал рассказывать о них в режиме живых трансляций.

https://ria.ru/20200611/1572726350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, вена, япония