Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового ледокола "Виктор Черномырдин" на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас в РФ разрабатываются новые серии дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет.
"Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".
Один из мощнейших в мире дизель-электрических ледоколов "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) спущен на воду в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии спуска и поднятия флага на ледоколе принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие состоялось во вторник в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, может выполнять функции пожарного судна.