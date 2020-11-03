https://ria.ru/20201103/ledokoly-1582898635.html

Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас в РФ разрабатываются новые серии дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:30

2020-11-03T19:30

2020-11-03T19:30

россия

фгуп "росморпорт"

арктика

владимир путин

александр беглов

санкт-петербург

технологии

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас в РФ разрабатываются новые серии дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет."Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".Один из мощнейших в мире дизель-электрических ледоколов "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) спущен на воду в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии спуска и поднятия флага на ледоколе принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие состоялось во вторник в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, может выполнять функции пожарного судна.

https://ria.ru/20201103/putin-1582882230.html

https://ria.ru/20201103/chernomyrdin-1582889257.html

россия

арктика

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фгуп "росморпорт", арктика, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, технологии, безопасность