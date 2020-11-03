https://ria.ru/20201103/ledokol-1582880075.html

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:58

2020-11-03T17:58

2020-11-03T18:42

росморпорт

объединенная судостроительная корпорация

балтийский завод

санкт-петербург

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщает телеканал "Россия 24".Церемония состоялась во вторник в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге."Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.Судно построено на "Балтийском заводе" (входит в структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/ledokol-1581821652.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росморпорт, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, санкт-петербург, владимир путин, общество