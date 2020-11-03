Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе "Виктор Черномырдин"
17:58 03.11.2020 (обновлено: 18:42 03.11.2020)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового ледокола "Виктор Черномырдин" на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщает телеканал "Россия 24".
Церемония состоялась во вторник в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с командой нового ледокола "Виктор Черномырдин" на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с командой нового ледокола "Виктор Черномырдин" на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.
Судно построено на "Балтийском заводе" (входит в структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.
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