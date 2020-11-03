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https://ria.ru/20201103/lavrov-1582873175.html
Лавров: в России не допустят столкновений армян и азербайджанцев
Лавров: в России не допустят столкновений армян и азербайджанцев
В России приняли превентивные меры, чтобы предотвратить возможные столкновения между армянами и азербайджанцами на своей территории из-за конфликта в Нагорном... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:20
2020-11-03T17:20
обсе
сергей лавров
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В России приняли превентивные меры, чтобы предотвратить возможные столкновения между армянами и азербайджанцами на своей территории из-за конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Разумеется, российские власти приняли превентивные меры для предотвращения столкновений между нашими гражданами азербайджанского и армянского происхождения на российской территории", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".Министр отметил, что задача России, как основного посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе - "помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ обострившихся противоречий"."Работаем на этом направлении на всех уровнях. Президент (РФ Владимир) Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией – партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу. Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования. Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло", - отметил Лавров.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200728/1575028896.html
https://ria.ru/20201103/lavrov-1582871966.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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обсе, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Лавров: в России не допустят столкновений армян и азербайджанцев

17:20 03.11.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В России приняли превентивные меры, чтобы предотвратить возможные столкновения между армянами и азербайджанцами на своей территории из-за конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, российские власти приняли превентивные меры для предотвращения столкновений между нашими гражданами азербайджанского и армянского происхождения на российской территории", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".
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Министр отметил, что задача России, как основного посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе - "помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ обострившихся противоречий".
"Работаем на этом направлении на всех уровнях. Президент (РФ Владимир) Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией – партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу. Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования. Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Лавров рассказал работе над механизмами по урегулированию в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
ОБСЕСергей ЛавровВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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