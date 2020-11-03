https://ria.ru/20201103/khamenei-1582797366.html

Хаменеи поддержал право Азербайджана на Карабах

Хаменеи поддержал право Азербайджана на Карабах

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал право Азербайджана на Карабах, а также выступил за обеспечение безопасности армян, которые проживают в регионе. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:48

2020-11-03T11:48

2020-11-03T11:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

али хаменеи

сергей нарышкин

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1400x0_80_0_0_8dc8687fd571569e686593bb851bac11.jpg

ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал право Азербайджана на Карабах, а также выступил за обеспечение безопасности армян, которые проживают в регионе."К сожалению, между нашими соседями – Азербайджаном и Арменией - идет война. Это прискорбное событие, которое угрожает безопасности региона и которое должно завершится как можно скорее", - сказал он в ходе выступления, показанного иранским телевидением.По его словам, "азербайджанские территории" должны быть возвращены Азербайджану, который "имеет право на их освобождение". При этом он указал на необходимость обеспечения безопасности армян, проживающих на территории Карабаха.Верховный лидер Ирана также предостерег от "размещения террористов" рядом с иранскими границами.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201103/pashinyan-1582747612.html

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531747.html

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-03T11:48 true PT4M23S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), али хаменеи, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире