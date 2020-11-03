https://ria.ru/20201103/karabakh-1582925658.html

Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы

Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ракетный обстрел вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши в Карабахе, заявила о праве... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:46

2020-11-03T23:46

2020-11-03T23:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мид армении

нагорно-карабахская республика

москва

сша

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ракетный обстрел вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши в Карабахе, заявила о праве карабахских властей на контудар.По ее словам, 3 ноября азербайджанские военные вновь нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши кассетными боеприпасами РСЗО "Смерч", в частности, по направлению Центра охраны здоровья матери и ребенка в Степанакерте, есть пострадавшие."Заявляем, что в условиях экзистенциальной угрозы, созданной для народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), власти Арцаха и Армия обороны имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу", - говорится в заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД.Она отметила, что "непрекращающийся обстрел медицинских учреждений Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами вновь подтверждает цель военно-политического руководства Азербайджана – причинить максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха, в особенности находящимся вдали от передовой женщинам и детям"."Это еще одно проявление государственного терроризма, осуществляемого государством, которое благодаря усилиям Турции уже превратилось в центр скопления международных террористов и боевиков на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201103/karabakh-1582884756.html

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Кадры ударов по Степанакерту Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту. 2020-11-03T23:46 true PT0M40S

Кадры дымящегося автомобиля после обстрела в Степанакерте Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту. 2020-11-03T23:46 true PT1M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мид армении, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, в мире