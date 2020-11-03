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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201103/karabakh-1582925658.html
Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ракетный обстрел вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши в Карабахе, заявила о праве... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:46
2020-11-03T23:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мид армении
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ракетный обстрел вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши в Карабахе, заявила о праве карабахских властей на контудар.По ее словам, 3 ноября азербайджанские военные вновь нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши кассетными боеприпасами РСЗО "Смерч", в частности, по направлению Центра охраны здоровья матери и ребенка в Степанакерте, есть пострадавшие."Заявляем, что в условиях экзистенциальной угрозы, созданной для народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), власти Арцаха и Армия обороны имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу", - говорится в заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД.Она отметила, что "непрекращающийся обстрел медицинских учреждений Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами вновь подтверждает цель военно-политического руководства Азербайджана – причинить максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха, в особенности находящимся вдали от передовой женщинам и детям"."Это еще одно проявление государственного терроризма, осуществляемого государством, которое благодаря усилиям Турции уже превратилось в центр скопления международных террористов и боевиков на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201103/karabakh-1582884756.html
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры ударов по Степанакерту
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту.
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Кадры дымящегося автомобиля после обстрела в Степанакерте
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту.
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РИА Новости
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обсе, мид армении, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, в мире

Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы

23:46 03.11.2020
 
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ракетный обстрел вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши в Карабахе, заявила о праве карабахских властей на контудар.
По ее словам, 3 ноября азербайджанские военные вновь нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши кассетными боеприпасами РСЗО "Смерч", в частности, по направлению Центра охраны здоровья матери и ребенка в Степанакерте, есть пострадавшие.
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"Заявляем, что в условиях экзистенциальной угрозы, созданной для народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), власти Арцаха и Армия обороны имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу", - говорится в заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД.
Она отметила, что "непрекращающийся обстрел медицинских учреждений Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами вновь подтверждает цель военно-политического руководства Азербайджана – причинить максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха, в особенности находящимся вдали от передовой женщинам и детям".
"Это еще одно проявление государственного терроризма, осуществляемого государством, которое благодаря усилиям Турции уже превратилось в центр скопления международных террористов и боевиков на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМИД АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААзербайджанВ мире
 
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