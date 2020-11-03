В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта из РСЗО "Смерч"
20:44 03.11.2020 (обновлено: 23:44 03.11.2020)
ЕРЕВАН, 3 ноя — РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о ракетном ударе из систем залпового огня "Смерч" по Степанакерту.
"Азербайджано-турецкие силы выпустили ракету из РСЗО "Смерч" по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. По предварительным данным, там пострадал один человек, его доставили в больницу", — говорится на странице госслужбы в фейсбуке.
Отмечается, что "противник обстрелял также жилой массив в Степанакерте".
"Сгорел один гараж и легковой автомобиль, нанесен значительный ущерб соседним жилым домам. В направлении Шуши было выпущено три ракеты из РСЗО "Смерч". Там горят два жилых дома. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. При этом Ереван утверждает, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать мирные переговоры без предварительных условий.
При этом ситуация осложняется тем, что Турция — член НАТО — поддерживает действия Азербайджана, а Армения — член ОДКБ.
В Москву 9 октября по приглашению Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они вели переговоры в течение более чем десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях соглашения. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Затем Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе