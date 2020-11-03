https://ria.ru/20201103/karabakh-1582907636.html

В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта из РСЗО "Смерч"

В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта из РСЗО "Смерч"

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о ракетном ударе из систем залпового огня "Смерч" по Степанакерту. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:44

2020-11-03T20:44

2020-11-03T23:44

нагорно-карабахская республика

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя — РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о ракетном ударе из систем залпового огня "Смерч" по Степанакерту."Азербайджано-турецкие силы выпустили ракету из РСЗО "Смерч" по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. По предварительным данным, там пострадал один человек, его доставили в больницу", — говорится на странице госслужбы в фейсбуке.Отмечается, что "противник обстрелял также жилой массив в Степанакерте". "Сгорел один гараж и легковой автомобиль, нанесен значительный ущерб соседним жилым домам. В направлении Шуши было выпущено три ракеты из РСЗО "Смерч". Там горят два жилых дома. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. При этом Ереван утверждает, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать мирные переговоры без предварительных условий.При этом ситуация осложняется тем, что Турция — член НАТО — поддерживает действия Азербайджана, а Армения — член ОДКБ.В Москву 9 октября по приглашению Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они вели переговоры в течение более чем десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях соглашения. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Затем Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры дымящегося автомобиля после обстрела в Степанакерте Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту. 2020-11-03T20:44 true PT1M08S

Кадры ударов по Степанакерту Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявила о ракетном ударе и системе залпового огня "Смерч" по Степанакерту. 2020-11-03T20:44 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, москва, сша, нагорный карабах, степанакерт, в мире