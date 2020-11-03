В Карабахе заявили об уничтожении двух азербайджанских танков
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила во вторник об уничтожении двух танков вооруженных сил Азербайджана.
"В результате грамотных действий подразделений Армии обороны противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике, в частности примерно в 14.10 (13.10 мск) в восточном направлении части Армии обороны уничтожили два танка, а также отбили одну боевую машину пехоты", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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