https://ria.ru/20201103/karabakh-1582871195.html

Лавров прокомментировал идею нового формата по урегулированию в Карабахе

Лавров прокомментировал идею нового формата по урегулированию в Карабахе

Минская группа ОБСЕ является общепризнанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, одновременно Москва выступает за работу со всеми партнерами и РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:11

2020-11-03T17:11

2020-11-03T17:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

сергей лавров

москва

сша

армения

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минская группа ОБСЕ является общепризнанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, одновременно Москва выступает за работу со всеми партнерами и соседями противоборствующих сторон, которые могут оказывать влияние на Ереван и Баку, чтобы прийти к мирному решению конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа – и армянский, и азербайджанский как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления. В пользу исключительно политического урегулирования четко высказались президенты России, США и Франции. Именно "тройка" сопредседателей является общепризнанным форматом посредничества в целях преодоления этого давнего конфликта. В этой связи в Москве азербайджанский и армянский коллеги в принятом по итогам встречи 10 октября совместном заявлении подтвердили неизменность формата переговорного процесса", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как в Москве относятся к идее создания нового переговорного формата по Карабаху, в котором будут участвовать Россия, Турция, Армения и Азербайджан."Тем не менее, мы выступаем за то, чтобы работать со всеми партнерами, в том числе соседями сторон, у которых есть возможности воздействовать на протагонистов, чтобы создать условия для выхода на развязку политико-дипломатическим путем в русле базовых принципов урегулирования, продвигаемых сопредседателями в контактах с Баку и Ереваном", - добавил министр.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

москва

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сергей лавров, москва, сша, армения, в мире