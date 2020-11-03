https://ria.ru/20201103/karabakh-1582808961.html

Замглавы МИД рассказал о наработках Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Замглавы МИД рассказал о наработках Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Есть определенные наработки по решению конфликта в Нагорном Карабахе, сделанные в рамках Минской группы ОБСЕ, разговор сейчас идёт именно об этом, заявил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:33

2020-11-03T12:33

2020-11-03T12:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

андрей руденко

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Есть определенные наработки по решению конфликта в Нагорном Карабахе, сделанные в рамках Минской группы ОБСЕ, разговор сейчас идёт именно об этом, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока есть вполне определенные наработки (по решению конфликта в Нагорном Карабахе), которые были сделаны в рамках в рамках Минской группы ОБСЕ, в настоящее время разговор идёт именно об этом", - сказал Руденко.Он подчеркнул, что Москва выступает за политическое урегулирование в Карабахе. "Мы однозначно исходим из того, что военного решения этого конфликта быть не может, решение должно быть политическое, всеобъемлющее решение с учётом интересов всех заинтересованных сторон", - отметил замглавы МИД РФ.Он также сообщил, что пока преждевременно говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении."У нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Минской группы, о чем-то другом говорить преждевременно", - добавил Руденко.По его словам, Москва в целом "предпочла бы не спекулировать по урегулированию в Карабахе".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579758456.html

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531747.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-03T12:33 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, андрей руденко, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире