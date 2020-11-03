https://ria.ru/20201103/karabakh-1582770417.html

Армия обороны Карабаха заявила, что пресекла попытку наступления Баку

Армия обороны Карабаха заявила, что пресекла попытку наступления Баку

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила во вторник, что пресекла утром попытку наступления азербайджанских сил на южном направлении... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:33

2020-11-03T09:33

2020-11-03T09:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила во вторник, что пресекла утром попытку наступления азербайджанских сил на южном направлении передовой."Утром силы Армии обороны прицельным огнем поразили вражескую технику и живую силу противника, пытавшегося продвинуться вперед, нанеся потери и вынудив отойти на исходные рубежи", - говорится на странице карабахской армии в Facebook.Отмечается, что в ночь на 3 ноября подразделения Армии обороны вели бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях передовой. "На указанных направлениях военнослужащие Армии обороны метким огнем подбили автомобильную технику, один танк, а также нанесли урон живой силе противника. На небольшом участке восточного направления передовой, исходя из тактических соображений, силы Армии обороны отступили, заняв более выгодные позиции для дальнейших боевых действий", - говорится в сообщении.По данным военных, армейские подразделения подавили наступательную активность противника также на северном направлении. "В настоящее время противник продолжает попытки перехватить тактическое преимущество. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую ситуацию", - заявили в Армии обороны.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.

https://ria.ru/20201103/karabakh-1582763993.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-03T09:33 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире