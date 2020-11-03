Армия обороны Карабаха заявила, что пресекла попытку наступления Баку
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила во вторник, что пресекла утром попытку наступления азербайджанских сил на южном направлении передовой.
"Утром силы Армии обороны прицельным огнем поразили вражескую технику и живую силу противника, пытавшегося продвинуться вперед, нанеся потери и вынудив отойти на исходные рубежи", - говорится на странице карабахской армии в Facebook.
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Отмечается, что в ночь на 3 ноября подразделения Армии обороны вели бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях передовой. "На указанных направлениях военнослужащие Армии обороны метким огнем подбили автомобильную технику, один танк, а также нанесли урон живой силе противника. На небольшом участке восточного направления передовой, исходя из тактических соображений, силы Армии обороны отступили, заняв более выгодные позиции для дальнейших боевых действий", - говорится в сообщении.
По данным военных, армейские подразделения подавили наступательную активность противника также на северном направлении. "В настоящее время противник продолжает попытки перехватить тактическое преимущество. Армия обороны контролирует оперативно-тактическую ситуацию", - заявили в Армии обороны.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.