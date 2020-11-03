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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201103/iran-1582856318.html
Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана
Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян завила во вторник, что несколько снарядов, выпущенных азербайджанскими военными, упали на территории РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:08
2020-11-03T16:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
москва
иран
сша
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян завила во вторник, что несколько снарядов, выпущенных азербайджанскими военными, упали на территории Ирана."Азербайджанская сторона вела артиллерийский огонь по армянским подразделениям. Несколько снарядов упали на территории Ирана", - написала Степанян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581134730.html
нагорный карабах
москва
иран
сша
азербайджан
армения
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нагорный карабах, москва, иран, сша, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана

16:08 03.11.2020
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян завила во вторник, что несколько снарядов, выпущенных азербайджанскими военными, упали на территории Ирана.
"Азербайджанская сторона вела артиллерийский огонь по армянским подразделениям. Несколько снарядов упали на территории Ирана", - написала Степанян в Facebook.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 09:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Иран на фоне боев в Карабахе не потерпит нарушения границ, заявил посол
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахМоскваИранСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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